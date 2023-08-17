Райзен: «Мне хочется ливануть из медиафутбола. Но делать это без выполненных для себя целей – будет не по-мужски. Я не хочу»

Теги Sports.ru Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен заявил, что готов продать «БроукБойз» за 300 млн рублей.

– Есть ли сумма, за которую готов продать «Броуков»? Если тебе предложит 300 млн рублей, продашь?

– За 300 млн продам

– Какая минимальная сумма?

– Мне хочется в медиафутболе титул взять, а потом уже можно об этом думать. Я уже немножко к деньгам по-другому начал относиться. Как-то по-ублюдски стал к ним относиться. Чувствую, жизнь может меня за это наказать. Сейчас у меня нет такого, что во чтобы то ни стало нажиться на «Броуках»

Мне хочется ливануть из медиафутбола. Но делать это без выполненных для себя целей – будет не по-мужски. Я не хочу, – рассказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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