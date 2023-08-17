Райзен об «Арсенале»: «Перспективы большие, но нужно время»
Райзен считает, что «Арсеналу» будет тяжело бороться с «Ман Сити» за чемпионство.
«Я стал больше следить за «Арсеналом». У меня был перерыв, когда Венгер ушел.
Сейчас я активно слежу, понимаю, что за состав. Поеду на матч в Лондон в ближайшее время.
Чемпионство? Против «Сити» сложно, у них 2-3 состава. Честно. Перспективы большие, но нужно время.
Любимые игроки сейчас? Эдегор и Сака», – рассказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.
хд