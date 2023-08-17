Райзен об «Арсенале»: «Перспективы большие, но нужно время»

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Райзен считает, что «Арсеналу» будет тяжело бороться с «Ман Сити» за чемпионство.

«Я стал больше следить за «Арсеналом». У меня был перерыв, когда Венгер ушел.

Сейчас я активно слежу, понимаю, что за состав. Поеду на матч в Лондон в ближайшее время.

Чемпионство? Против «Сити» сложно, у них 2-3 состава. Честно. Перспективы большие, но нужно время.

Любимые игроки сейчас? Эдегор и Сака», – рассказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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9 комментариев

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obanze
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Джейме Ланнистер
Ответ romanisti89
что за райзен?
Линейка процессоров АМД.
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Ninjah
купил недавно райзен 5600х норм проц за эти деньги.
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Озил, озю и буду озить
2-3 состава Сити... Да откуда этот миф плодится?
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damondiamond
президент медиафутбольного клуба

хд
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Виктор Экгардт
А что об этом думает Сибскана?
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romanisti89
что за райзен?
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Rhett Butler
Пришлось читать до конца, чтобы понять кто такой этот Райзен.
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pack25
Райзен, кстати, не только линейка процессоров, а ещё и компьютерная игра)
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