Райзен об «Арсенале»: «Перспективы большие, но нужно время»

Райзен считает, что «Арсеналу» будет тяжело бороться с «Ман Сити» за чемпионство.

«Я стал больше следить за « ». У меня был перерыв, когда Венгер ушел.

Сейчас я активно слежу, понимаю, что за состав. Поеду на матч в Лондон в ближайшее время.

Чемпионство? Против «Сити» сложно, у них 2-3 состава. Честно. Перспективы большие, но нужно время.

Любимые игроки сейчас? Эдегор и Сака», – рассказал президент медиафутбольного клуба « » в интервью корреспонденту .ru Ивану Матвееву.