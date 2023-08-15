«Чисто Питер» сыграет с Nikifilini, DMedia – с «Уральцем» на «Москвиче» в первом стыковом матче за выход в 4-й сезон Медиалиги

Winline Медиалига опубликовала расписание первого дня стыковых матчей МФЛ-4.

Группа А: Kickstown – FC Ars – 12:00.

Группа B: DMedia – «Уралец» – 15:00.

Группа C: Starmix – «Наше Дело» – 18:00.

Группа D: «Чисто Питер» – Nikifilini – 20:00.

Первый день стыковых матчей пройдет 20 августа. Все игры пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

Второй игровой день пройдет 27 августа. Победители пар выйдут в групповой этап турнира.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.