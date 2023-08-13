Николай Осипов: «У некоторых команд проблемы. Если не решат, может освободиться место для команд, которые ярко себя проявят в стыках»
Команды, проигравшие в стыковых матчах, могут попасть в сезоне Winline Медиалиги.
– «Если «Чисто Питер» не пройдет стыки, будет ли какая-то лазейка, чтобы эта команда все равно попала в сезон?
– Дело в том, что у некоторых команд из 16 есть проблемы. Я надеюсь, что они эти проблемы решат. Если не решат, то у нас может освободиться место до начала группового этапа для команд, которые ярко себя проявят в стыках, – рассказал президент Медиалиги.
В стыковых матчах примут участие KicksTown, FC Ars, DMedia, «Уралец», Starmix, «Наше дело», «Чисто Питер» и Nikifikini.
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