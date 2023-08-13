Николай Осипов: «У некоторых команд проблемы. Если не решат, может освободиться место для команд, которые ярко себя проявят в стыках»

Команды, проигравшие в стыковых матчах, могут попасть в сезоне Winline Медиалиги.

– «Если « » не пройдет стыки, будет ли какая-то лазейка, чтобы эта команда все равно попала в сезон?

– Дело в том, что у некоторых команд из 16 есть проблемы. Я надеюсь, что они эти проблемы решат. Если не решат, то у нас может освободиться место до начала группового этапа для команд, которые ярко себя проявят в стыках, – рассказал президент .

В стыковых матчах примут участие KicksTown, FC Ars, DMedia, «Уралец», , «Наше дело», «Чисто Питер» и Nikifikini.