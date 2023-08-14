Тарасов рассказал, как проиграл 200 млн рублей в нарды

Теги Локомотив Рубин Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Сборная России по футболу брань Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Дмитрий Тарасов в беседе с Текилой вспомнил, как проиграл 200 млн рублей в нарды.

Текила: «Что ты чувствовал, когда проигрывал мне 200 млн рублей в нарды?»

Тарасов: «Честно, я понимал, что это игра. С чего вообще все началось?»

Текила: «Мы начали играть по 5-10 тысяч. Потому что-то произошло. ####, и у же 300!»

Тарасов: «А я расскажу, что произошло: Саша, когда играет в игры, постоянно придумывает свои правила – где-то умножение идет на 600 и так далее».

Текила: «Какая разница? Ты же эти правила принимаешь? Ты их принял. Я точно так же влетел потом. Но в какой-то момент он завелся настолько, что влетел на 200 млн. Эта цифра... Я уже в прикол ее воспринимал, но я уверен, что у тебя был какой-то груз».

Тарасов: «Груз был, безусловно. Вообще любой груз, когда я во что-то проигрываю. Я не люблю проигрывать. Один раз в жизни я очень сильно впоролся».

Текила: «Миллионов 14?»

Тарасов: «Чуть-меньше»

Текила: «10?»

Тарасов: «Да», – рассказал экс-футболист сборной России, «Локомотива» и «Рубина».

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12 комментариев

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Ronaldinho Gaúcho
Красивую историю сочинили, думаю долго они репетировали
+19
0
+19
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Мурад Сабиев
Какой же он….умный и адекватный человек
+15
0
+15
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Dizzod
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Красивую историю сочинили, думаю долго они репетировали
проиграл 200 млн, но в памяти осталось чуть меньше 14, где-то десять.
+8
0
+8
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Ранальду с пивком
Нормальную предсезонку тогда Мамаев прошел , то-то в Дубаях сейчас 😄
+4
-1
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Пушка_Кутепова
Бузовой?
+3
0
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Беременный малыш
Пора менять никнейм😏
+1
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timustus
Что я прочитал сейчас?
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Игорь Пичугин
Как же Палыч был прав, когда назвал Дискуссии ###арасом!
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Игорь Пичугин
Димку
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matush
Какой бред! Это, называется, собирать весь мох с болота!
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Регион-36
Расскажите Тарасову - лОхи не мамонты, они не вымирают.
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Cevin Cigan
Вот что делает баня и водка без закуски!!!
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