Ковальчук о Медиалиге: «Интересный чемпионат, я всячески поддерживаю эту движуху»

Илье Ковальчуку нравится Winline Медиалига.

– Вас не звали поиграть в футбольную ?

– Звали, и я даже был участником команды от Российского футбольного союза (« », – Sports). Просто у меня ни разу не получилось приехать.

Но это интересный чемпионат, и я всячески поддерживаю эту движуху, когда ребята снимают влоги, популяризируют спорт. Это круто. С какими-то блогерами я лично знаком. Их работа заслуживает уважения.

– Свою медиакоманду нет желания собрать?

– Рано пока, – рассказал .