Ковальчук о Медиалиге: «Интересный чемпионат, я всячески поддерживаю эту движуху»
Илье Ковальчуку нравится Winline Медиалига.
– Вас не звали поиграть в футбольную Медиалигу?
– Звали, и я даже был участником команды от Российского футбольного союза («Наши Парни», – Sports). Просто у меня ни разу не получилось приехать.
Но это интересный чемпионат, и я всячески поддерживаю эту движуху, когда ребята снимают влоги, популяризируют спорт. Это круто. С какими-то блогерами я лично знаком. Их работа заслуживает уважения.
– Свою медиакоманду нет желания собрать?
– Рано пока, – рассказал Ковальчук.
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