Ковальчук о Медиалиге: «Интересный чемпионат, я всячески поддерживаю эту движуху»

Теги Илья Ковальчук КХЛ Winline Медиалига Наши Парни Медиафутбол

Илье Ковальчуку нравится Winline Медиалига.

– Вас не звали поиграть в футбольную Медиалигу?

– Звали, и я даже был участником команды от Российского футбольного союза («Наши Парни», – Sports). Просто у меня ни разу не получилось приехать.

Но это интересный чемпионат, и я всячески поддерживаю эту движуху, когда ребята снимают влоги, популяризируют спорт. Это круто. С какими-то блогерами я лично знаком. Их работа заслуживает уважения.

– Свою медиакоманду нет желания собрать?

– Рано пока, – рассказал Ковальчук.

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7 комментариев

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Виталий Миронов
Рпл то бывает тошно смотреть,не то что медиалигу , клоуны играют доги и все рады.
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ARIGAMI ARIGAMI
Что медиалига делает на ветке футбола?
+4
-1
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St.7
Медиалига это не про футбол точно,это про шоу
+3
-1
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Константин Эсперов
Ответ damondiamond
медиалига - медийные только в медиа и на банке, играют игроки второй и первой лиги
Реально ,сделать полупрофессиональный лигу , где клубы максимально открыты , но играют профиками . Сделать одни клубы борющимися за трофей , а остальные клубы ,где играют люди не связанные с футболом . Польза будет всем, и для медийки и для футбола в стране в целом .
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Roman Araslanov
Ыксперты в комментариях сразу разворчались. Ну да, куда какому-то двухкратному чемпиону мира по хоккею до них?)
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damondiamond
медиалига - медийные только в медиа и на банке, играют игроки второй и первой лиги
+2
-2
0
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Константин Эсперов
От медиалиги требуют только одного , перестать прикидываться любителями .
0
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