Иван Стронг: «В «Амкале» есть люди, которые не понимают, что говорят – Сибскана, Маврин, Чужой»

Ивану Стронгу не нравится «Амкал».

– Кто тебе больше всего нравится в медиафутболе помимо «Народной»?

– Я бы отдал предпочтение 2Drots. С «Амкалом» мы играли, мне не очень понравилось. Была неприятная история с болельщиками. У них есть люди, которые не понимают, что говорят – Сибскана, Маврин, Чужой. Они отталкивают от себя.

А вот 2Drots в медиапространстве ведут себя поуважительнее. Не замечал за ними особо ничего такого. Возможно, Кузнецов их держит в уздечке.

Но, #####, весь третий сезон мы слушаем одни и те же новости про Даню Крапа. Просто весь сезон. Уберите уже его из команды. Нам его предлагали, я говорю: «Не нужен он нам!» Зачем? Возиться с ним? Никакого смысла.

Возможно, он так кайфует и зарабатывает. Неплохо наводит шумиху – весь сезон разговариваем только про него. Но вот эти опоздания на самолет в плей-офф... Мне кажется, он просто издевался над Кузнецовым. Нам таких не надо, – рассказал форвард «Народной Команды» в интервью Степану Кашинцеву для Sports.ru.

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