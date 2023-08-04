Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир, где сыграют «Ньюкасл» и «Ницца»
Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на товарищеский турнир Sela Cup.
Российский форвард попал в список игроков, которые отправились в Англию.
В рамках предсезонного турнира «Фиорентина» сыграет с «Ньюкаслом» (5 августа) и Ниццей (6 августа).
Напомним, прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
переходит в МЮ, походу