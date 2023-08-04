Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир, где сыграют «Ньюкасл» и «Ницца»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на товарищеский турнир Sela Cup.

Российский форвард попал в список игроков, которые отправились в Англию.

В рамках предсезонного турнира «Фиорентина» сыграет с «Ньюкаслом» (5 августа) и Ниццей (6 августа).

Напомним, прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».

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19 комментариев

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рад за него! понимаю какая у него репутация, но все равно хотелось бы что бы у него получилось.. Хотя бы 10 голов в Сериале.
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Ответ Припарковал автобус
рад за него! понимаю какая у него репутация, но все равно хотелось бы что бы у него получилось.. Хотя бы 10 голов в Сериале.
Отберет звание лучшего игрока сериала у Хвичи, скриньте, скоро за ним ПСЖ, Сити и Саудовцы выстроятся
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Два матча за два дня - кудесник мяча однозначно получит свои минуты.
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Хорош👍🏻Надеюсь пробьется в основу
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а Амрабат выключен.
переходит в МЮ, походу
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осознание пришло, что без сани им не светит
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Ну что, Ньюкасл и Ницца, вынимайте охапку голов
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Ответ museum
Два матча за два дня - кудесник мяча однозначно получит свои минуты.
Свои касания)
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Ответ RVC
на Кипре у него 11 голов за 27 матчей, так что 10 голов в сериале это сверхоптимистично
пусть так) но все таки бывали случаи уогда из слабого чемпионата переходили посильнее и достойно играли
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Пошёл затаривать пивасик на выходные. Саня жги
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Интер купит такого напа
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Трепещите эксперты по касаниям, Вам предстоит сложная работа
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Сашка молодец, наш Балотелли. Гиперталантливый, но мозги не в том месте. Надеюсь сейчас у него все получится, это последний шанс
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Главное никого не бей
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Верните Сашу на Кипр! Там он главная звезда.
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Кубок села😎
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хватит ломаться, Фиорентинка... никуда ты не денешься, быть тебе Кокориной
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