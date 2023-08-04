Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир, где сыграют «Ньюкасл» и «Ницца»

Александр Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на товарищеский турнир Sela Cup.

Российский форвард попал в список игроков, которые отправились в Англию.

В рамках предсезонного турнира «Фиорентина» сыграет с «Ньюкаслом» (5 августа) и Ниццей (6 августа).

Напомним, прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».

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