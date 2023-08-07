КДК РФС рассмотрит эпизод с брошенным болельщиком предметом в глаз вратаря 2Drots Шибаева

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики КДК РФС Сахалин Амкал Знамя Ногинск 2Drots Алекс Шибаев Медиафутбол

КДК РФС рассмотрит поведение болельщика, кинувшего предмет в глаз Алекса Шибаева.

«Эпизоды по матчам Кубка России. 2Drots – «Сахалин». Удаление начальника команды «Сахалин» Беляя после окончания матча. После окончания матча игроку 2Drots была нанесена травма глаза брошенным предметом. Болельщик 2Drots бросил пустой флакончик и попал игроку в глаз, рассмотрим поведение болельщика», – заявил глава организации Григорьянц.

Также КДК рассмотрит задержку матча «Амкал» – «Красное Знамя» на 4 минуты по вине «Амкала».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ID не работает )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это так по медиалиговскии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий