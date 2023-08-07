КДК РФС рассмотрит эпизод с брошенным болельщиком предметом в глаз вратаря 2Drots Шибаева

КДК РФС рассмотрит поведение болельщика, кинувшего предмет в глаз Алекса Шибаева.

«Эпизоды по матчам Кубка России. 2Drots – «Сахалин». Удаление начальника команды «Сахалин» Беляя после окончания матча. После окончания матча игроку 2Drots была нанесена травма глаза брошенным предметом. Болельщик 2Drots бросил пустой флакончик и попал игроку в глаз, рассмотрим поведение болельщика», – заявил глава организации Григорьянц.

Также КДК рассмотрит задержку матча «Амкал» – «Красное Знамя» на 4 минуты по вине «Амкала».

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