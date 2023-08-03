Президент 2Drots Некит: «Обладатель Кубка – ЦСКА. Мы их обыгрывали. Я тупой или по моей логике мы тоже можем выиграть Кубок России?»

Некит 2Drots рассказал о премиальных для команды за победу над «Сахалином» (2:0).

Матч состоялся в рамках первого круга Пути регионов Фонбет Кубка России 2023/24.

– Какие премиальные за победу над «Сахалином»?

– Вроде никто не намекает [на повышенные], поэтому обычные. Они уже радуются, что им дали дополнительные выходные. Нормальное, работаем.

Мы должны проходить эти стадии. Тройные [премиальные] даются за ЦСКА. Мы тут сильнее.

Давай дойдем до команд РПЛ и там уже поговорим про увеличенные премки.

– Дойти до клуба РПЛ – это реально?

– Ну, конечно. Смотри, обладатель Кубка – ЦСКА. Мы их обыгрывали. Я тупой или по моей логике мы тоже можем выиграть Кубок России? Наверное, да (смеется), – сказал президент 2Drots.

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