Президент 2Drots Некит: «Обладатель Кубка – ЦСКА. Мы их обыгрывали. Я тупой или по моей логике мы тоже можем выиграть Кубок России?»

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Сахалин 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал о премиальных для команды за победу над «Сахалином» (2:0).

Матч состоялся в рамках первого круга Пути регионов Фонбет Кубка России 2023/24.

– Какие премиальные за победу над «Сахалином»?

– Вроде никто не намекает [на повышенные], поэтому обычные. Они уже радуются, что им дали дополнительные выходные. Нормальное, работаем.

Мы должны проходить эти стадии. Тройные [премиальные] даются за ЦСКА. Мы тут сильнее.

Давай дойдем до команд РПЛ и там уже поговорим про увеличенные премки. 

– Дойти до клуба РПЛ – это реально?

– Ну, конечно. Смотри, обладатель Кубка – ЦСКА. Мы их обыгрывали. Я тупой или по моей логике мы тоже можем выиграть Кубок России? Наверное, да (смеется), – сказал президент 2Drots.

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16 комментариев

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ЦСКА обыгрывал Реал, а Реал брал ЛЧ. Ну вы поняли
+45
-1
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Первое 🤣
+28
0
+28
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
ЦСКА обыгрывал Реал, а Реал брал ЛЧ. Ну вы поняли
Саудиты обыгрывали Аргентину, Аргентина взяла ЧМ...
+12
0
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Глупый
+7
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Недалёкий
+4
0
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честно говоря, да
+4
0
+4
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Да и фиг с ним, с этим Никитой, там в ЛК казахстанский Тобол выкинул из турнира полуфиналиста этой самой ЛК Базель!!!
+4
0
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Первый вариант - ты "тупой"
+3
0
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Ох, что сейчас будет под этой новостью...
+1
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и чего тут все взъерепенились? )) Человек шуткует , ну и приятное воспоминание о победе над ЦСКА. Возможно, самое крутое , что может случиться в его карьере, как игрока.
+1
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Ответ Абдулов Алексей
Да и фиг с ним, с этим Никитой, там в ЛК казахстанский Тобол выкинул из турнира полуфиналиста этой самой ЛК Базель!!!
Что-то Базель совсем сдался, раньше в ЛЧ играли, стабильно топовых игроков продавали
+1
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Спартак обыгрывал Наполи, но проиграл Кошице. Так и Некит Обыграл ЦСКА, но проиграл Тарасову
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выпустил инфоповод, его сейчас здесь обсуждают
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Ну, либо первое, либо мв слишком все едины во мнении и с нами что-то не так
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отвечая на вопрос - явно первый вариант
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