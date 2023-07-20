Осипов о финале Медиалиги: «Аренда «Лужников» вышла около 17 миллионов. Это игра в долгую»

Николай Осипов рассказал, сколько обошлась аренда «Лужников» на финал 3-го сезона Медиалиги.

«Лужникам» все понравилось, они готовы и дальше принимать финал Медиалиги. «Лужникам» спасибо, кстати, потому что условия, которые нам предложили, были гораздо ниже наших ожиданий. Это так удивило и помогло.

Арендовать «Лужники» примерно для 20 тысяч зрителей – от 15 миллионов рублей. Нам вышло около 17 миллионов. Это сам стадион, контрольно-распорядительная служба, ЧОП. Плюс мы кормили порядка 400 человек на трибуне А.

[Не жалко] тратить столько денег. Когда мы тратим на развитие третьего сезона, на стадионы, от этого приобретает комьюнити и команды. Зритель запоминает это и остается.

Это игра в долгую: никто не хочет завтра сорвать куш и уехать жить на острова. Хочется развиваться дальше, а без инвестиций развития не будет», – заявил президент Winline Медиалиги.

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