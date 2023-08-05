«Маунт и Сессеньон были супероткрытыми, а Фоден… Уже тогда было видно, что он чувствует себя звездой». Президент 2Drots Некит о съемках с игроками АПЛ

Президент 2Drots Некит вспомнил о съемках с футболистами из АПЛ.

– В 2018-м у вас вышло видео с , и – просто космические имена сейчас. Как это получилось?

– Мы плотно сотрудничали с Nike, они открыли коробку в Парке Горького и предложили снять видео с этими ребятами – мы подумали, что это очень круто. Маунт и Сессеньон были супероткрытыми, а Фоден…

Уже тогда было видно, что он чувствует себя звездой. Например, он чеканит, мы зовем его пробить на камеру, и он не сразу откликается. Продолжает чеканить еще секунд 10-15 и только потом идет бить. На камеру тоже особо не играл.

Прикольно, что ты с этими пацанами снимал контент на коробке, а потом они играли в финале чемпионов.

– В 2020-м у вас снимался . Как это вышло?

– Когда мы только начинали, он смотрел 2Drots, угорал с роликов, ему нравился наш вайб. Когда я приезжал с концертом в Киев, он приходил слушать музыку. Потом мы его позвали, и он с радостью согласился.

– Главное впечатление от съемок с ним.

– Показался приземленным нормальным пацаном без каких-то закидок. Тем более тогда он только начинал играть в «Шахтере», даже в Лиге чемпионов еще не выходил. Не знаю, как сейчас, но тогда он был своячком, так сказать.

Чувствовалось, что может стать большой звездой даже за пределами СНГ. Футбольный талант – уже тогда он ежедневно дополнительно тренировался, жил этим. Еще у него очень медийная внешность, которая привлекает взгляд.

Мы не прямо настолько близки, чтобы почувствовать гордость после его перехода в «Челси», но я был искренне рад. Прикольно, что он нас смотрел.

– Давай сравним те съемки со съемками с нашими футболистами. Есть разница?

– Это опять к вопросу про наше общество. Есть те, кто искренне с этого кайфуют, смеются, им нравится так проводить время. А есть футболисты, которым как будто в клубе сказали: «Иди снимись». И они чувствуют себя не в своей тарелке.

Думаю, у нас только недавно появилось мнение, что сняться в ролике – это нормально, в этом нет ничего такого. У европейских игроков культура съемок существует давно, их за это не ругают.

А у нас снялся, потом команда проиграла матч, и игроку предъявляют: «Ну вот, поразвлекался на ютубе». Хотя одно с другим вообще никак не связано. Наоборот, это только раскрепощает. Влюбляет в футболиста, у него появляется больше фанатов, – рассказал президент 2Drots в интервью Вадиму Кораблеву для Sports.ru.

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