Ришарлисон – лидер АПЛ по подписчикам в TikTok, де Брюйне – 2-й, Гарначо – 4-й, Магуайр и Эмилиано Мартинес – в топ-10

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Ришарлисон назван самым популярным футболистом АПЛ в TikTok.

У учетной записи форварда «Тоттенхэма» свыше 9 млн подписчиков, общее количество лайков – почти 63 миллиона.

Десятка самых популярных игроков, составленная Sport World News, выглядит так:

1. Ришарлисон («Тоттенхэм») – 9 065 054 подписчика / 62 836 849 лайков;

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 5 638 853 / 18 862 252;

3. Антони («Манчестер Юнайтед») – 5 169 028 / 33 468 468;

4. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 4 725 522 / 42 515 620;

5. Джек ГрилишМанчестер Сити») – 4 438 108 / 32 708 451;

6. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 3 858 495 / 12 369 100;

7. Мэйсон МаунтЧелси») – 3 628 332 / 25 596 155;

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 3 090 339 / 17 728 899;

9. Джесси Лингард («Ноттингем Форест») – 2 411 023 / 20 895 146;

10. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 2 356 961 / 8 827 488.

«Сезон – дерьмо, я не играю». Ришарлисон так зол на Конте, что полыхнул в интервью

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21 комментарий

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MURA
и даже тут по общему зачёту МЮ первый.
Лучшая команда Англии по всем показателям.
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brt202
а в онлифанс кто?
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mancunian82
После набитой им татухи, было бы странно если он не был бы на первом месте)
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Диер Ташкент
Ответ В Питере Пять
Если Тик Ток Магуаера не состоит из таких видосов, то зачем всё это? https://youtube.com/shorts/QAT6VonHyco?feature=share3
😄🤣
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Виталий Ан
Просто бразильцев по численности очень много. Следят за своим «вундеркиндом»). Гарначо из за популярности МЮ. Ну а Харри для хорошего настроения.
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LEO30_10
Лидер Ришарлисон 1️⃣ 🧐🧐
Уже все Понятно😅!!!
Из-за Тик Тока Ришарлисон не может забыть свой первый гол за Тоттенхэма в АПЛ😂😂🤣🤣

0 Голов за 18 Матча🥶
+3
0
+3
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Артём Околович
Ответ Саша Казанов
Пенсионеры стали геями?
всегда были
+1
-1
0
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Артём Околович
Ответ В Питере Пять
Если Тик Ток Магуаера не состоит из таких видосов, то зачем всё это? https://youtube.com/shorts/QAT6VonHyco?feature=share3
буду рассказывать своим внукам, что Магуайр был настолько великим защитником, что его боялись даже свои партнёры
+5
0
+5
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Саша Казанов
Ответ Benner
Не ожидал увидеть в списке Де Брюйне, да еще и на 2 месте, так как не сижу в тиктоке
Пенсионеры стали геями?
+2
-4
-2
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LEO30_10
Еффект в Тик Токе > Еффект в АПЛ 😂😂
+2
0
+2
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В Питере Пять
Ответ Joel Campbell
Лучшее ,что я видел за сегодня:)
Там в интернетах навалом такого. Достаточно вбить на Ютубе Harry Maguire. Хорошее настроение обеспечено, ну только не болельщикам МЮ конечно.
+3
0
+3
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Саша Казанов
Это важно, анализируйте
+2
0
+2
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LEO30_10
Ришарлисон в АПЛ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2022/23 сезоне:

🏟 - 18 Матч
⚽️ - 0 Гол
🎯🎯🎯 - 3 Ассист
+5
-1
+4
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Sergey Kuznetsov
половина топов - клоуны
+1
-1
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Joel Campbell
Ответ В Питере Пять
Если Тик Ток Магуаера не состоит из таких видосов, то зачем всё это? https://youtube.com/shorts/QAT6VonHyco?feature=share3
Лучшее ,что я видел за сегодня:)
+3
0
+3
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Глубинные танцы нынче в тренде.
+3
-1
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Sweaty25
Надо объяснить Ришарлисону, что количестве лайков/подписок вряд ли влияет на попадание в основу при Конте, а то он недоволен положением в команде)
0
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therealgreenman
Вот ждал-ждал, ждал-ждал и дождался, теперь спать можно спокойно
+1
-1
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Gagarin Party
а по КПД на поле кто?
+1
-1
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В Питере Пять
Если Тик Ток Магуаера не состоит из таких видосов, то зачем всё это?

https://youtube.com/shorts/QAT6VonHyco?feature=share3
+25
0
+25
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Benner
Не ожидал увидеть в списке Де Брюйне, да еще и на 2 месте, так как не сижу в тиктоке
+7
0
+7
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