Ришарлисон – лидер АПЛ по подписчикам в TikTok, де Брюйне – 2-й, Гарначо – 4-й, Магуайр и Эмилиано Мартинес – в топ-10
Ришарлисон назван самым популярным футболистом АПЛ в TikTok.
У учетной записи форварда «Тоттенхэма» свыше 9 млн подписчиков, общее количество лайков – почти 63 миллиона.
Десятка самых популярных игроков, составленная Sport World News, выглядит так:
1. Ришарлисон («Тоттенхэм») – 9 065 054 подписчика / 62 836 849 лайков;
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 5 638 853 / 18 862 252;
3. Антони («Манчестер Юнайтед») – 5 169 028 / 33 468 468;
4. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 4 725 522 / 42 515 620;
5. Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 4 438 108 / 32 708 451;
6. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 3 858 495 / 12 369 100;
7. Мэйсон Маунт («Челси») – 3 628 332 / 25 596 155;
8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 3 090 339 / 17 728 899;
9. Джесси Лингард («Ноттингем Форест») – 2 411 023 / 20 895 146;
10. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 2 356 961 / 8 827 488.
«Сезон – дерьмо, я не играю». Ришарлисон так зол на Конте, что полыхнул в интервью
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лучшая команда Англии по всем показателям.
Уже все Понятно😅!!!
Из-за Тик Тока Ришарлисон не может забыть свой первый гол за Тоттенхэма в АПЛ😂😂🤣🤣
0 Голов за 18 Матча🥶
🏟 - 18 Матч
⚽️ - 0 Гол
🎯🎯🎯 - 3 Ассист
https://youtube.com/shorts/QAT6VonHyco?feature=share3