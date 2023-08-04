Президент 2Drots Некит о деньгах: «Я в начале тоже обжегся, много тратил. Но сейчас уже откладываю, отсылаю деньги родителям»

Некит 2Drots рассказал, что для комфортной жизни ему надо 300-400 тысяч рублей в месяц.

– Сколько тебе нужно, чтобы комфортно жить месяц?

– С учетом квартиры и передвижений – наверное, 300-400 [тысяч рублей].

– На что ты готов тратить много денег? Часы, машины, что-то еще.

– Я никогда не любил машины, никогда не носил часы. Если я зашел в магазин и мне понравилась шмотка – она может стоить тысячу рублей или 20 тысяч, – я могу ее купить. Но у меня нет такого, что хочется постоянно тратить деньги. Вот недавно компьютер сломался, я захотел новый, супермощный, чтобы играть в игры и ничего не тормозило, – взял и купил. И чтобы девушка могла позволить себе что захочет.

Как я уже говорил, мне больше всего нравится именно само это чувство. Захотел куда-то полететь – все равно, сколько выйдет. Понятно, что десятки миллионов я не потрачу. Но чуть больше среднего – со спокойной душой. Ты же работаешь круглый год, чтобы потом позволить себе такое.

– Ты можешь в условной «Заре» купить футболку за полторы тысячи?

– Я себе вообще одежду почти не покупаю, прохладно отношусь. Чаще девушка говорит: «Тебе надо обновить гардероб». Она может позвонить и сказать, что увидела вещь, прислать ее. И это необязательно брендовая суперлюксовая шмотка – конечно, может быть и обычная. Когда-то мне хотелось купить условный Dior, но сегодня такого нет. Да и сейчас мало чего стоит дешево: те же найки беговые – 15-20 тысяч.

Я в начале тоже обжегся, много тратил. Но сейчас уже откладываю, отсылаю деньги родителям, поэтому все на спокухе.

– На чем ездишь? Такси?

– Последние лет пять точно на такси. Если на такси ехать полтора часа, а на метро 20 минут, то спущусь в метро. Но если честно, я в метро накатался. Из Ясеново до института и в центр было очень долго добираться. И в целом в метро часто довольно душно, поэтому предпочитаю спокойненько включить музыку и доехать на такси, – рассказал президент 2Drots в интервью Вадиму Кораблеву для Sports.ru

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью

