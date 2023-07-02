Слон после поражения в финале: «Такие матчи без забивного нападающего не выиграть. Гаучо – молодец, но мы в финале, а у нападающего 1 гол»

Слон недоволен, что нападающий 2Drots Гаучо мало забивает.

«Дроты» проиграли « » в финале 3-го сезона (1:3).

«Такие матчи без забивающего нападающего не выигрываются. Буду умолять руководство вернуть , потому что если он хотя бы 20 минут провел в этой игре, мы бы 5:1 выиграли.

– молодец, но нам не хватает забивного нападающего. Мы в финале, а у нас нападающий один гол забил. Мы на шкирке тащили команду», – сказал атакующий полузащитник 2Drots.

«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1

21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги