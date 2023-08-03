Вадим Евсеев: «Смешит, что меня называют молодым тренером. Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет?»
Вадим Евсеев заявил, что не считает себя молодым тренером.
— «Факел» в прошлом сезоне ездил на выездные матчи на поезде. Чем занимаетесь во время долгих поездок?
— В домино играю.
— Необычно.
— Почему?
— Староватая игра.
— Ну а я что, молодой, что ли? Меня, кстати, смешит, что меня называют молодым тренером. «Молодой тренер Евсеев». Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет? – сказал главный тренер «Факела».
Сколько занес?