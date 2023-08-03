Вадим Евсеев: «Смешит, что меня называют молодым тренером. Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет?»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Футбол

Вадим Евсеев заявил, что не считает себя молодым тренером.

— «Факел» в прошлом сезоне ездил на выездные матчи на поезде. Чем занимаетесь во время долгих поездок?

— В домино играю.

— Необычно.

— Почему?

— Староватая игра.

— Ну а я что, молодой, что ли? Меня, кстати, смешит, что меня называют молодым тренером. «Молодой тренер Евсеев». Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет? – сказал главный тренер «Факела».

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21 комментарий

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Вадик! Сорок семь разве возраст?)
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Ладно Вадим, теперь вы «старый тренер»
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Ответ Сибирский литовец
До 60 - все молодые
Не надо нам таких утверждений. После них обычно идёт поднятие пенсионного возраста
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До 60 - все молодые
+2
-2
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А что такого добился Гасилин, что его фильм уже четвертый день в футбольных новостях пиарится? Ну съездил поиграл, благополучно потом скуксился.
Сколько занес?
+2
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Ответ Алексей Игоревич
Ладно Вадим, теперь вы «старый тренер»
Скорее тренер в самом расцвете сил :)
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