Кузнецов о Гаучо в Кубке: «Мы за 2 часа до матча получили его сертификат. Пришлось быстро менять состав»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Дмитрий Кузнецов Сахалин 2Drots Winline Медиалига Гаучо Артем Талабко Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о сложностях включения в заявку ганского футболиста Гаучо.

– Что за проблема была с ганским футболистом Гаучо?

– В медийной лиге он может играть без сертификата, а в чемпионате и Кубке России совсем другие требования. Нужен был его сертификат. Мы его за два часа до матча получили.

Изначально у меня был другой состав без Гаучо. Пришлось менять его быстро. К счастью, Гаучо сможет сыграть, – сказал главный тренер 2Drots Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

23-летнего нападающего включили в заявку вместо Артема Талабко.

Прямо сейчас 2Drots играют с «Сахалином» в 1/256 Кубка России.

2Drots тренирует легенда ЦСКА. Он брал последний чемпионат СССР и играл против Марадоны

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1 комментарий

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Господи как надоела эта срань на спортсе! ну уберите хотя бы из общей ленты. пожалуйста
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