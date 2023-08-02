Кузнецов о Гаучо в Кубке: «Мы за 2 часа до матча получили его сертификат. Пришлось быстро менять состав»
Дмитрий Кузнецов рассказал о сложностях включения в заявку ганского футболиста Гаучо.
– Что за проблема была с ганским футболистом Гаучо?
– В медийной лиге он может играть без сертификата, а в чемпионате и Кубке России совсем другие требования. Нужен был его сертификат. Мы его за два часа до матча получили.
Изначально у меня был другой состав без Гаучо. Пришлось менять его быстро. К счастью, Гаучо сможет сыграть, – сказал главный тренер 2Drots Кузнецов в эфире «Матч ТВ».
23-летнего нападающего включили в заявку вместо Артема Талабко.
Прямо сейчас 2Drots играют с «Сахалином» в 1/256 Кубка России.
2Drots тренирует легенда ЦСКА. Он брал последний чемпионат СССР и играл против Марадоны
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