Кузнецов о Гаучо в Кубке: «Мы за 2 часа до матча получили его сертификат. Пришлось быстро менять состав»

Дмитрий Кузнецов рассказал о сложностях включения в заявку ганского футболиста Гаучо.

– Что за проблема была с ганским футболистом Гаучо?

– В медийной лиге он может играть без сертификата, а в чемпионате и Кубке России совсем другие требования. Нужен был его сертификат. Мы его за два часа до матча получили.

Изначально у меня был другой состав без Гаучо. Пришлось менять его быстро. К счастью, сможет сыграть, – сказал главный тренер 2Drots в эфире «Матч ТВ».

23-летнего нападающего включили в заявку вместо .

Прямо сейчас 2Drots играют с «Сахалином» в 1/256 Кубка России.

2Drots тренирует легенда ЦСКА. Он брал последний чемпионат СССР и играл против Марадоны