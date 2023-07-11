Герман об интересе «Амкала» к Пиче: «Миллион? Никто со статусом «профессионал» столько не стоит»

Теги Максим Пичугин 1998 Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Никита «Персона года» Панасюк возможные трансферы Это футбол, брат! Медиафутбол

Герман и Некит прокомментировали интерес своих клубов к форварду «Родины Медиа» Пиче.

Герман: «Я общался с Пичей, мне было интересно узнать, насколько ему в кайф медиафутбол. Мы готовы обсуждать, но вопрос в статусе. Он же в любом случае должен оставаться профессионалом. Пича со статусом «профессионал» за миллион рублей? Никто так не стоит, нет такого футболиста со статусом «профессионал». Вопрос в том, какой будет регламент».

Некит: «Пича может войти в наш шорт-лист. Он провел два матча, по двум играм сложно судить. Я пробил, посмотрел, видел его голы за «Родину». В целом, у него хорошие данные. В рекомендациях попался разбор Пичи от Васи Маврина. Тоже глянул».

Герман: «У него хорошая внешка для медиафутбола. На начальном этапе у него все эти штучки есть».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий