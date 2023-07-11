Герман об интересе «Амкала» к Пиче: «Миллион? Никто со статусом «профессионал» столько не стоит»

Герман и Некит прокомментировали интерес своих клубов к форварду «Родины Медиа» Пиче.

Герман: «Я общался с Пичей, мне было интересно узнать, насколько ему в кайф медиафутбол. Мы готовы обсуждать, но вопрос в статусе. Он же в любом случае должен оставаться профессионалом. Пича со статусом «профессионал» за миллион рублей? Никто так не стоит, нет такого футболиста со статусом «профессионал». Вопрос в том, какой будет регламент».

Некит: «Пича может войти в наш шорт-лист. Он провел два матча, по двум играм сложно судить. Я пробил, посмотрел, видел его голы за « ». В целом, у него хорошие данные. В рекомендациях попался разбор Пичи от . Тоже глянул».

Герман: «У него хорошая внешка для медиафутбола. На начальном этапе у него все эти штучки есть».