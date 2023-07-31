Прокоп не сыграет завтра со «Знаменем» в Кубке. Хавбек не попал в заявку «Амкала»

Прокоп не попал в заявку «Амкала» на матч 1-го раунда Фонбет Кубке России.

Ранее у Прокопа был диагностирован перелом ключицы. 26 июня ему провели операцию.

12 июля 20-летний хавбек вернулся к тренировкам, но не успел полностью восстановиться к Кубку.

Встреча « » со « » пройдет 1 августа на 4-м поле стадиона Академии «Спартака», начало в 19:30.

В прошлом розыгрыше Кубка России отдал 3 голевые передачи в трех первых раундах Пути регионов.