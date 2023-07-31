Прокоп не сыграет завтра со «Знаменем» в Кубке. Хавбек не попал в заявку «Амкала»
Прокоп не попал в заявку «Амкала» на матч 1-го раунда Фонбет Кубке России.
Ранее у Прокопа был диагностирован перелом ключицы. 26 июня ему провели операцию.
12 июля 20-летний хавбек вернулся к тренировкам, но не успел полностью восстановиться к Кубку.
Встреча «Амкала» со «Знамя Ногинск» пройдет 1 августа на 4-м поле стадиона Академии «Спартака», начало в 19:30.
В прошлом розыгрыше Кубка России Михаил Прокопьев отдал 3 голевые передачи в трех первых раундах Пути регионов.
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