Прокоп не сыграет завтра со «Знаменем» в Кубке. Хавбек не попал в заявку «Амкала»

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Прокоп не попал в заявку «Амкала» на матч 1-го раунда Фонбет Кубке России.

Ранее у Прокопа был диагностирован перелом ключицы. 26 июня ему провели операцию.

12 июля 20-летний хавбек вернулся к тренировкам, но не успел полностью восстановиться к Кубку.

Встреча «Амкала» со «Знамя Ногинск» пройдет 1 августа на 4-м поле стадиона Академии «Спартака», начало в 19:30.

В прошлом розыгрыше Кубка России Михаил Прокопьев отдал 3 голевые передачи в трех первых раундах Пути регионов.

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