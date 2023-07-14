«Зидан вряд ли согласится, мешок нужен». Боссы ФК «10» ищут нового тренера: Дорохов предложил француза, Шастун – Слуцкого

Боссы ФК «10» обсудили потенциальные кандидатуры на пост нового главного тренера команды.

Азамат Мусагалиев: «Это все, конечно, классно и здорово, но у нас нет главного тренера. Надо же, чтобы он был. Может быть, поразмыслить, кого пригласить главным тренером? Кто будет тренировать и так далее? Оставить того кто есть? Или убить двух зайцев и назначить Кутуза главным тренером?»

Антон Шастун: «Может быть, главным тренером надо взять Леонида Слуцкого? В «Большом шоу» он снимался, к медийности вопросов ноль».

: «Рад представить, вице-президент расширенного состава руководства ФК «10» Антон Шастун. Антош, мысль. Давайте обсуждать».

: «Мне кажется, надо брать тренера самой сильной команды. Самая сильная команда в – 2Drots. Нужно их тренера брать – своровать его, ночью приехать, мешок на голову… Ну или взять. Но там, наверное, схема такая же, вряд ли он сам согласится. Тоже мешок нужен».

В третьем сезоне Winline МФЛ ФК «10» тренировал Иван Новосельцев. Команда вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв 2Drots (0:2).