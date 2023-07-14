«Зидан вряд ли согласится, мешок нужен». Боссы ФК «10» ищут нового тренера: Дорохов предложил француза, Шастун – Слуцкого

Теги Леонид Слуцкий Зинедин Зидан Иван Новосельцев ахахаха Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Медиафутбол

Боссы ФК «10» обсудили потенциальные кандидатуры на пост нового главного тренера команды.

Азамат Мусагалиев: «Это все, конечно, классно и здорово, но у нас нет главного тренера. Надо же, чтобы он был. Может быть, поразмыслить, кого пригласить главным тренером? Кто будет тренировать Кутуза и так далее? Оставить того кто есть? Или убить двух зайцев и назначить Кутуза главным тренером?»

Антон Шастун: «Может быть, главным тренером надо взять Леонида Слуцкого? В «Большом шоу» он снимался, к медийности вопросов ноль».

Азамат Мусагалиев: «Рад представить, вице-президент расширенного состава руководства ФК «10» Антон Шастун. Антош, мысль. Давайте обсуждать».

Денис Дорохов: «Мне кажется, надо брать тренера самой сильной команды. Самая сильная команда в Медиалиге – 2Drots. Нужно их тренера брать – своровать его, ночью приехать, мешок на голову… Ну или Зидана взять. Но там, наверное, схема такая же, вряд ли он сам согласится. Тоже мешок нужен».

В третьем сезоне Winline МФЛ ФК «10» тренировал Иван Новосельцев. Команда вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв 2Drots (0:2).

12 комментариев

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s_kapa
Спортс, а можно ваш медиафутбол в отдельную рубрику, чтобы ленту не засорять? Большинству он не интересен в принципе
+19
-1
+18
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llolishe
В итоге тренер ФК 10- Яна Кошкина
Все понятно
+8
-2
+6
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Дани Алисса
есть один кандидат - Саша Мостовой
+2
-1
+1
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Spaten
Зачем нам эта перепись клоунов?
+1
0
+1
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llolishe
А если серьезно то Светлану Устинову зовите.
Она тренировала футбольный клуб - правда в сериале...
+2
-2
0
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Михо
Ответ s_kapa
Спортс, а можно ваш медиафутбол в отдельную рубрику, чтобы ленту не засорять? Большинству он не интересен в принципе
Вы же знаете как все работает. Пока будут коменты, это будет на главной. Я принципиально не пишу ничего про медиафутбол, этот комент исключение, он первый и последний. Предлагаю всем присоединится к бойкоту
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-1
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