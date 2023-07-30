Президент 2Drots Жека: «Оказаться нашей команде в РПЛ реально»

Теги премьер-лига Россия 2Drots «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Евгений Бабенко считает, что в будущем 2Drots могут дойти до РПЛ.

«Оказаться в РПЛ реально. Я убежден, что мы могли бы этого достичь. Тогда бы я, наверное, полностью понял, что я реализовался, и проект 2Drots реализовался.

Были ли какие-то предложения? Да, совсем недавно у нас была встреча по этому поводу. Была встреча с одним из крупных руководителей, с одним из известных боссов. Я не назову имя. Договорились встретиться еще раз, чтобы пообщаться более детально.

Что предлагалось? Поэтапный план, что нужно сделать, чтобы там оказаться. Пока не до конца поверил в этот план. Честно говоря, такой план может нарисовать кто угодно.

Не боюсь ли я, что вся власть и все правление перейдет к нему, а мы останемся лицами, которые ничего не решают? Это первое, о чем ты должен думать. Если ты создаешь корпорацию, то нужно быть внимательным, оставлять большинство процентов голосов за мной, Никитой (Никита Панасюк, второй президент 2Drots – Sports.ru), чтобы не получилось так, что у нас отняли бренд», – рассказал президент 2Drots.

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14 комментариев

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Se Ba
Зачем вы стремитесь в проф.футбол, если ваш лучше?
+6
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+6
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dreamstep
План есть чёткий, 2 лига, ФНЛ, РПЛ. Просто эти клоуны хотят сразу в РПЛ, но это профессиональный спорт а не ютуб. Пусть сначала во втором дивизионе пополучают по ногам, поиграют с лесорубами, вот покажет жизнь насколько они хотят РПЛ.
+5
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Руслан Шило
Почему никто из них до сих пор не заявился во Вторую Лигу? Корона жмет?
+3
0
+3
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Dmitry_1986
Ответ Alexander Baranov
По факту 2дротс популярнее всей фнл и пол рпл (соц сети)
За счёт чего? А можно так же в проф футболе? А если нельзя, то что готовы предложить в замен?)))))))))
+2
-1
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An Kr
Ответ Alexander Baranov
По факту 2дротс популярнее всей фнл и пол рпл (соц сети)
популярны? среди кого? среди людей, которые егэ не могут сдать?🤣
+1
0
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belikovda.90
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Ответ Alexander Baranov
По факту 2дротс популярнее всей фнл и пол рпл (соц сети)
Кто это?
+1
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Сергей Жарковский
О уже хотят превратить РПЛ в дурлигу, орать когда захочешь, выскакивать на поле после каждого свистка судьи.😭
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Николай Корягин
А чего ж тогда все выходцы из 2D как только попадают в какой-то клуб Второй Лиги, то и пары месяцев там продержаться не могут? Наверно потому что там же тренировки каждый день, дисциплина нужна и времени поснимать приколясы в тик-ток нету.

Или они думают что можно раз в недельку собраться на треньку и изи в РПЛ попасть?
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Николай Корягин
В РПЛ нет булиталити и красного мяча
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градус ненависти
Представил аналогичный заголовок несколько лет назад:

Президент ЦСКА Жека (‘Харьковский’)
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Кондитер
Ответ Se Ba
Зачем вы стремитесь в проф.футбол, если ваш лучше?
ради денег они скажут что они худшие ))
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