Президент 2Drots Жека: «Оказаться нашей команде в РПЛ реально»

Евгений Бабенко считает, что в будущем 2Drots могут дойти до РПЛ.

«Оказаться в РПЛ реально. Я убежден, что мы могли бы этого достичь. Тогда бы я, наверное, полностью понял, что я реализовался, и проект 2Drots реализовался.

Были ли какие-то предложения? Да, совсем недавно у нас была встреча по этому поводу. Была встреча с одним из крупных руководителей, с одним из известных боссов. Я не назову имя. Договорились встретиться еще раз, чтобы пообщаться более детально.

Что предлагалось? Поэтапный план, что нужно сделать, чтобы там оказаться. Пока не до конца поверил в этот план. Честно говоря, такой план может нарисовать кто угодно.

Не боюсь ли я, что вся власть и все правление перейдет к нему, а мы останемся лицами, которые ничего не решают? Это первое, о чем ты должен думать. Если ты создаешь корпорацию, то нужно быть внимательным, оставлять большинство процентов голосов за мной, Никитой (Никита Панасюк, второй президент 2Drots – Sports.ru), чтобы не получилось так, что у нас отняли бренд», – рассказал президент 2Drots.