«Возможно, сам не поверил, что могу играть в ФНЛ». Защитник «Амкала» Долгушин о просмотре в «Кубани»

Михаил Долгушин рассказал, чего ему не хватило, чтобы пройти просмотр в «Кубани».

«В « » меня приняли хорошо. Были, конечно, приколы о том, что я из медиафутбола, но относились как к обычному игроку на просмотре.

Ребята лучше готовы были физически, они прошли сбор и готовились к началу лиги, но после пары дней тренировок стало легче.

На третий день мне написал Герман, посмеялись над тем, что он даже не знал о том, что я тренировался пару раз с « » осенью. Предложил мне вариант, но решили обсудить после просмотра.

После игры с «Краснодаром» говорили с Григоряном. Он сказал, что мне не хватило агрессии, наглости и психологического момента. Сказал, что я, возможно, сам не поверил, что могу играть в ФНЛ.

Первым делом после этого я позвонил Косте Геничу и предупредил его. Я его ценю как руководителя и тренера, важно было услышать его мнение. Он поддержал меня и сказал, что сейчас это правильный вариант продолжения карьеры.

Я безумно благодарен «Матч ТВ» за то время в коллективе, все отнеслись к переходу с пониманием, никто не затаил обиду. Гера дал неделю отдохнуть сейчас. Дальше приступаем к работе», – рассказал защитник «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

После неудачного просмотра защитник перешел в «Амкал». Ранее он выступал за ФК «Матч ТВ».