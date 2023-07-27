Долгушин о профессиональном футболе: «Были еще предложения, но «Амкал» – самый оптимальный вариант сейчас»

Михаил Долгушин рассказал о дальнейших планах на профессиональный футбол.

«Планы на профессиональный футбол? Они есть. Разговаривали с Германом, что если будут варианты, меня отпустят. Никаких секретов нет, никто в крысу уходить не будет.

Телеграм-канал? Хочется немножко кайфануть от медиафутбола, у «Амкала» большая база фанатов. Вроде контент им заходит.

Другие предложения из профессионального футбола были, но мы обсуждали с Константином Михайловичем Геничем, что «Амкал» сейчас, наверное, самый оптимальный вариант, где я могу развиваться.

Левшук, Кузя – такая конкуренция позволяет прогрессировать. Все мысли сейчас об «Амкале» и Кубке России. Хочется добиться успеха», – сказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

После неудачного просмотра в «Кубани» защитник перешел в «Амкал». Ранее он выступал за ФК «Матч ТВ».