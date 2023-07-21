Герман о матче «Амкла» в Кубке России: «Все документы по согласованию со стадионом и безопасностью делать заново. Класс»

Герман Эль Класико рассказал о проблемах «Амкала» перед стартом в Кубке России.

«Все постят дату нашей игры в кубке 1 августа, а мы вообще согласовали все на 2 августа», – написал руководитель «Амкала».

Позже Герман написал еще одно сообщение.

«Получил ответ: организаторы и «Матч ТВ» решили сделать игру 1 числа вечером потому что им так удобно. А мы должны все мероприятия перенести. И все документы по согласованию со стадионом и безопасностью делать заново. Класс».

Напомним, «Амкал» сыграет в первом раунде Кубка России против «Знамя» Ногинск 1 августа. Начало матча в 19:00.