«Мне недоплатили 27 миллионов. Благо, было чем перекрывать. Получился сезон в ноль, а мог бы просто в жопу». Президент МФЛ Осипов о кризисе МФЛ-2

Николай Осипов сравнил доходность второго и третьего сезоном Winline Медиалиги.

– У тебя идет сезон, ты тратишь 17 миллионов на «Лужники». Я правильно понимаю, что у тебя есть пул денег, касса – и ты на стадион ЧМ отвезти отщипнул, еще на что-то отщипнул. Ты эти деньги мог бы положить себе в карман, купить машину или еще что-то, но не положил. Это так работает?

– Так и работает. Мы еще забываем, что есть налоги, которые ты платишь, и которые не маленькие. Забываем, что есть форс-мажор, который вызывает у многих желание уехать из страны, потому что в армию не хочется. И в связи с тем, что падает количество просмотров, ты по KPI недополучаешь огромную сумму от контракта с Winline.

Во втором сезоне была такая история. Мне недоплатили [по партнерскому контракту] 27 миллионов. Благо, было чем перекрывать. Получился сезон в ноль, а мог бы просто в жопу.

По третьему сезону еще не подавали KPI, но по ощущениям – хороший сезон. Он не может быть минусовым, мы заработали – это факт. Мы KPI точно выполнили, третий сезон оказался очень успешным с точки зрения внимания аудитории. Насколько выполнили качественно (речь идет о бонусе) – надо смотреть. Но я точно заработаю, это не обсуждается.

KPI – это только канал Медиалиги. В этом сезоне мы пришли к выводу, что только канал лиги является правильным трекером для отслеживания вовлеченности аудитории в продукт лиги.

[Даже уходя в минус] я знал, что продукт круче той стоимости, которую он из себя сейчас представляет. И я был уверен, что это вопрос времени. Я уверен, что, продолжая проводить по 6-7 часов в офисе, по 3-4 встречи в день (иногда в выходные) я делаю историю, которая может стать большим-большим делом на всю оставшуюся жизнь, – рассказал президент Медиалиги.