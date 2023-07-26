Мак о Баре и Маменко в «НК»: «Это усиление не только в медийном плане, но и в спортивный блок»

Лидер «Народной Команды» Владислав Мак высказался о подписании Бары и Александра Маменко.

«Мы первый сезон пощупали, посмотрели, что такое медиафутбол. Сейчас понимаем, в какую сторона нам двигаться, плюс, с другой стороны, люди увидели, что наш проект залетел, показал себя, он стал интересен. Люди в него еще больше поверили и появилась заинтересованность.

У нас появились два интересных игрока, которые подходят под нашу концепцию, как раз они нужны тренерскому штабу, чтобы показывать хороший футбол. Я бы назвал это не только медийное усиление, но и усиление в спортивный блок.

У нас цель на сезон – всегда побеждать, потому что приходят болельщики, они ждут от нас побед. Мы их прекрасно понимаем, сами хотим видеть победы, поэтому сейчас идет такое усиление. Ждем регламент, чтобы понимать, как нам строить свою селекцию», – рассказал один из руководителей « » в интервью Sports.ru.

Ранее к клубу болельщиков «Спартака» присоединились Бара и Александр Маменко.