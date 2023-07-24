Экс-хавбек «Терека» Гвазава возглавил медиафутбольный клуб GOATS

Левани Гвазава стал главным тренером медиафутбольного клуба GOATS.

Об этом сообщают соцсети команды.

В игровой карьере Гаваза выступал за « », «Луч-Энергию», «Терек» (ныне « »), а также за молодежную сборной Грузии.

В прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера «Велеса», выступавшего в Первой лиге.

– медиафутбольная команда рэпера Гуди. В минувшем сезоне команда дошла до 1/4 финала, где уступил будущему победителю турнира «Родине Медиа» (1:3).