Экс-хавбек «Терека» Гвазава возглавил медиафутбольный клуб GOATS

Теги Спартак Нальчик Леван Гвазава Ахмат Луч Владивосток Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Левани Гвазава стал главным тренером медиафутбольного клуба GOATS.

Об этом сообщают соцсети команды.

В игровой карьере Гаваза выступал за «Спартак Нальчик», «Луч-Энергию», «Терек» (ныне «Ахмат»), а также за молодежную сборной Грузии.

В прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера «Велеса», выступавшего в Первой лиге.

GOATS – медиафутбольная команда рэпера Гуди. В минувшем сезоне команда дошла до 1/4 финала, где уступил будущему победителю турнира «Родине Медиа» (1:3).

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4 комментария

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Илья Ковалев
Ответ T622222
Кто же не знает знаменитого рэпера Гуди 😀
Его батя работал админом в Зените и забыл форму на тот самый матч с Рубином
+4
0
+4
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T622222
Кто же не знает знаменитого рэпера Гуди 😀
+1
-1
0
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динамовец1923
Там он GOAT 🐐
0
0
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Jovana Jovičić
Экс-нападающий «Терека» Лахиялов возглавил ОПГ
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