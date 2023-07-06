Гуди продал Mustang, чтобы GOATS вошли в 4-й сезон Winline МФЛ: «На зарплаты потратили больше 8 млн»

Гуди продал Mustang для финансирования своей команды GOATS.

«Знаете, я с детства мечтал стать футболистом, но у меня не получилось. Потом я стал предпринимателем, потом артистом.

Девять месяцев назад, когда я основал футбольный клуб , я понял, что реализую свою мечту, занимаюсь тем, от чего кайфую. Я готов полностью себя отдавать этому делу. Содержать футбольный клуб – это очень дорого.

В прошлом сезоне мы потратили на зарплаты больше 8 млн рублей. И тем не менее мы ни ### не выиграли. Новый сезон начнется через полтора месяца. В понедельник мы начинаем подготовку, и нам нужны деньги. Поэтому я продал свой Mustang, чтобы помочь «Козлам», чтобы «Козлы» наконец стали чемпионами. Я готов все для этого сделать.

Если «Козлы» снова #######, и я стану бомжом, то знайте – в этот момент я был счастлив», – написал президент GOATS.