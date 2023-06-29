Слуцкого хочет пригласить медиакоманда GOATS. Президент «Козлов» – сын бывшего кит-менеджера «Зенита»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Градиленко Winline Медиалига GOATS возможные трансферы «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Леонид Слуцкий может возобновить тренерскую карьеру в Winline Медиалиге.

В приглашении 52-летнего тренера заинтересована медиафутбольная команда GOATS.

Президент клуба Дмитрий Гусаков вышел на Слуцкого через его сына Дмитрия, который посещал матчи «Козлов» в МФЛ.

Последней командой Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

С тех пор тренер остается без клуба. Сейчас он регулярно снимается в юмористических шоу и передачах.

Тренером GOATS ранее был Дмитрий Градиленко. Сегодня стало известно о его уходе из клуба.

Гусаков, известный как Goody, – сын бывшего администратора и кит-менеджера «Зенита» Юрия Гусакова. Весной 2021 года Гусаков-старший был уволен из петербургского клуба. Причиной послужил инцидент с забытой формой в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином».

GOATS вовсе не банда рэперов. За нее играют экс-игроки сборной Беларуси, а белорусские болельщики пишут о них восторженные комменты

8 комментариев

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Сергей Галынский
Там ему и место 🤡🦛
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mutsulhanov@icloud.com
От покорение Европы
До шута
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riverman1980
Как раз уровень Слуцкого.
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KeriLLo
Ну нынешний Слуцкий подходит.
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Destro7451
Лёня , твой уровень
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Алексей Полиенков
Там ему и место с этой его нынешней клоунадой!
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Алексей Полиенков
Ответ BZB
А что вообще со Слуцким?
Из ума на старости лет выжил.
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