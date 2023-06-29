Слуцкого хочет пригласить медиакоманда GOATS. Президент «Козлов» – сын бывшего кит-менеджера «Зенита»

Леонид Слуцкий может возобновить тренерскую карьеру в Winline Медиалиге.

В приглашении 52-летнего тренера заинтересована медиафутбольная команда GOATS.

Президент клуба Дмитрий Гусаков вышел на Слуцкого через его сына Дмитрия, который посещал матчи «Козлов» в МФЛ.

Последней командой Слуцкого был « », который он покинул в ноябре прошлого года.

С тех пор тренер остается без клуба. Сейчас он регулярно снимается в юмористических шоу и передачах.

Тренером GOATS ранее был . Сегодня стало известно о его уходе из клуба.

Гусаков, известный как Goody, – сын бывшего администратора и кит-менеджера «Зенита» Юрия Гусакова. Весной 2021 года Гусаков-старший был уволен из петербургского клуба. Причиной послужил инцидент с забытой формой в матче 21-го тура с «Рубином».

GOATS вовсе не банда рэперов. За нее играют экс-игроки сборной Беларуси, а белорусские болельщики пишут о них восторженные комменты