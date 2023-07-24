«Если люди думают, что нам будет легко, то это ошибка». Текила о подготовке «Родины Медиа» к старту в Кубке России

Текила рассказал о подготовке «Родины Медиа» к старту в Фонбет Кубке России.

– Через 9 дней «Родина Медиа» дебютирует в Кубке России. Где команда готовится: в Москве или уехали куда-то на сборы?

– Тренируемся в Москве каждый день, часть игроков дополнительно тренируются.

– Как настроение в команде? Предвкушают большой турнир? На нервах или наоборот на спокойном?

– Пока не понятно. Я стараюсь добавить серьезности к процессу, пока что кажется немного расхлябано команда готовится. Многие заболели, кашель какой то, у меня в том числе, который не можем уже неделю вылечить.

Еще есть ряд организационных проблем, решаем вопросы заявки некоторых игроков. Еще и травмы получили некоторые игроки, раскрывать кто именно – не хочу.

– Ты сам будешь в заявке команды на турнир?

– Я тоже готовлюсь с командой, тренируюсь, доложил тренеру о своем желании быть хотя бы в заявке на матч. Мне сказали, тренируйся, а там посмотрим, так что зависит все от меня. Я настроен выйти хотя бы на пару минут в конце матча.

– «Амкал» и 2Drots в прошлом году уже дебютировали, для вас Кубок – это новый турнир. Нужно много новых документов на клуб, на игроков. Все ли с этим в порядке? Что самое сложное?

– Как оказалось, самое сложное – пройти УМО. Несколько игроков старта были отправлены на повторное обследование, хорошо отметили, видать, чемпионство.

Со стадионом вроде бы все сложности преодолели, будем принимать на нашем родном «Спартаковце». В остальном все в рабочем режиме. Турнир действительно новый, особенно для меня, набиваем шишки.

– В Кубке есть определенные требования к форме. Скорее всего вам понадобится новый комплект. Дай инсайд, в чем будете играть в Кубке?

– Уточню этот момент, но мы планировали играть в черно-белой форме, в той что забрали финал МФЛ, специальной формы под Кубок мы не разрабатывали, к сожалению доставка комплекта в 40 дней, большой гемор.

– По котировкам букмекеров «Родина Медиа» – единственная медиафутбольная команда-фаворит в первом раунде Кубка. Знаешь ли ты об этом и что для тебя это значит?

– Я не знаю, кто составляет эти кэфы, у «РМ» не было ни одной официальной встречи с профессиональным клубом.

Очевидно, что физически мы гораздо слабее. Игроки привыкли к обратным заменам в МФЛ. Темп игры будет выше, нам придется выдержать это все и испытать впервые. Если люди думают, что нам будет легко, то это ошибка. Я бы воздержался от ставок на наш матч, так как игра будет непредсказуема, – рассказал президент «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

«Родина Медиа» получила путевку в Кубок России, выиграв Winline Медиалигу. Клуб выступит в Пути регионов. В первом раунде противостоять медиафутбольному клубу будет вологодское «Динамо». Матч состоится 2 августа, начало в 16:30.

До Кубка допустили две «Родины» – из ФНЛ и медиафутбольную (их объединяет не только название). А так можно?

