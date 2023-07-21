«Я был тогда молодой, об этом не знал». Капитан 2Drots Эдамс об участии в договорняке

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Эдамс рассказал об участии в договорном матче.

– Сталкивался ли ты с договорными матчами?

– Предлагали ли что-то сделать? Такое было. Я играл в КФК лет 6-7, наверное. И все мы знаем, что в низших лигах это есть. Это бич футбола. Там и деньги-то небольшие – 10-15 тысяч рублей. Ребята думают: «Я тут без зарплаты, почему бы и нет?»

Ни в коем случае не принимайте в этом участие. Не гробьте свою карьеру. Это всегда выплывет. Когда переходишь в профессиональный футбол, смотрят где ты играл и видят, что команда в этом замешана.

Был матч, когда моя команда этим занималась. Но я был тогда молодой, об этом не знал. Импакта в игру не внес. Играли с лидером, нам 3-4 накидали и все. Потом сказали, что коэффициенты были нормальные на ТБ 3,5 и все. Пацаны из команды сами поставили по 5 тысяч.

Это фигня и черное пятно на вашей карьере, – рассказал капитан 2Drots.

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4 комментария

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Mark Safa
Эти дурачки явно заплатили спортсу чтобы писали их увлекательные истории
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DZ0
Ответ Mark Safa
Эти дурачки явно заплатили спортсу чтобы писали их увлекательные истории
Подтягивают молодёжь, которая следит за лигой видимо
0
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