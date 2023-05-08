Эдамс впервые сыграл после операции на колене. Капитан 2D вышел в матче с «Родиной Медиа»

Эдамс впервые вышел на поле после перенесенной операции на колене.

Капитан 2Drots порвал мениск на сборе в Турции в товарищеском матче против костромского «Спартака».

В начале апреля полузащитник перенес операцию.

Сегодня вышел на замену во 2-ом тайме в матче с « », голевыми действиями не отметился.

2Drots разгромили «Родину Медиа» (3:0) в главном матче понедельника во 2-м туре Winline Медиалиги-3.