Эдамс впервые сыграл после операции на колене. Капитан 2D вышел в матче с «Родиной Медиа»
Эдамс впервые вышел на поле после перенесенной операции на колене.
Капитан 2Drots порвал мениск на сборе в Турции в товарищеском матче против костромского «Спартака».
В начале апреля полузащитник перенес операцию.
Сегодня Эдамс вышел на замену во 2-ом тайме в матче с «Родиной Медиа», голевыми действиями не отметился.
2Drots разгромили «Родину Медиа» (3:0) в главном матче понедельника во 2-м туре Winline Медиалиги-3.
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