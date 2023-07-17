«Рубин-2» расторгнет контракты с Нориком и еще с 8 игроками – они не вписываются в регламент Второй лиги

Теги Рубин Вторая лига Рубин-2 Winline Медиалига Норик Авдалян возможные трансферы Медиафутбол

Норик Авдалян покинет «Рубин-2», так и не дебютировав во Второй лиге.

О подписании контракта с дублем казанского клуба нападающий объявил 14 июля.

Однако он не попал в заявку на вчерашний матч с «Уралом-2» (1:1). В скором времени договор с ним будет расторгнут.

Причиной этому послужили условия регламента Второй лиги, согласно которому у клубов со сквозной заявкой с первой командой на поле не может находиться больше трех игроков старше 23 лет.

Судя по всему, в «Рубине-2» эти нюансы перед стартом сезона не приняли во внимание. Теперь команду, помимо Норика, покинут еще 8 футболистов. На игру с «Уралом-2» ни Авдалян, ни ряд других футболистов старше 23 лет включены не были.

В третьем сезоне Winline Медиалиги 27-летний Норик выступал за Fight Nights, а второй сезон провел в составе медийной команды «Рубина».

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