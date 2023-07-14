Норик хочет совмещать медийный и профессиональный футбол: «Попрошу «Рубин-2» разрешить»
Норик Авдалян прокомментировал переход в «Рубин-2».
Нападающий, выступавший в Winline Медиалиге за Fight Nights и медийную команду «Рубина», подписал контракт с дублем казанского клуба.
«Была команда «Нэфис», за которую я играл в чемпионате Татарстана. Эта команда вошла в «Рубин» и стала «Рубином-2». Из команды остались 14-15 человек. Я в их числе. Плюс взяли ребят с молодежки, с академии.
Главный тренер команды – легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз. Был просмотр 3-4 дня, по его итогам он меня оставил. И буквально вчера я подписал контракт.
Это не из-за выступлений в медиафутболе. Просто моя бывшая команда, получается, превратилась в «Рубин-2».
С Караденизом виделись, конечно, хороший тренер. Насколько я знаю, это его первая работа в роли главного тренера. Как он себя проявит, покажут результаты. Все зависит от нас. Уже в воскресенье первая игра.
Что касается моей зарплаты, лучше я промолчу. Как говорится, деньги любят тишину.
Я очень хочу остаться в медиафутболе. Если на меня выйдут команды, я попрошу клуб разрешить мне играть в медиафутболе», – рассказал Норик Медиафутболу на Sports.ru.
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