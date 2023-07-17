Гудай: «Жена не отпустила бы на сборы, если бы я не выиграл. Придется с 5 лямов что-то ей отложить»
Жена Гудая не отпустила бы его на сборы в случае поражения в финале BetBoom МКС.
Вчера защитник вместе с 2Drots выиграл турнир, в финале одержав победу над «БроукБойз» (2:1). Команда получила призовые в размере 5 миллионов рублей.
После игры Гудай показал щитки, на которых изображена его семья.
«Если бы я не выиграл, жена бы меня на сборы на отпустила.
У нас сборы будут 10 дней, поэтому с пяти лямов придется что-то ей отложить, чтобы отпустила. Она довольна, я доволен. Так и работаем», – сказал Денис в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.
Какой же великий Гудай! Привез два гола в финале Медиалиги, а сегодня – забил и стал MVP турнира
Гудай: «Жена сказала: «#####, если не выиграешь, можешь не возвращаться». Меня бы домой не пустили»
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