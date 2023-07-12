«FC Bus респект! Это не щелчок, а удар по носу!» Егоров после выхода «Броуков» в суперфинал МКС

Теги Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров БроукБойз FC Bus Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после выхода «БроукБойз» в суперфинал BetBoom МКС 2023.

«FC Bus респект! Это не щелчок, а удар по носу! Нельзя зазнаваться! Нельзя подводить команду и удаляться! Нельзя так просто лишать себя будущего! Это победа! Это финал! Но ощущается она как поражение! Команде нужен психолог, нам нужен психолог.

Особенно хотел бы выделить не только Мазура, но и Костю Коржа. Кость, прекрасный матч провел. Настоящий, надежный воин.

Единственное, о чем я даже не просил, а умолял в перерыве – не натворить #####. Не провоцировать и не поддаваться на провокации. Не нахватать желтых и не заработать красных.

Итог: самая красная из красных карточек. Удар в затылок. Просто запрещенный прием. Там, где не нужно этого делать вообще.

Это как в истории с Балотелли и Моуриньо. Я вижу, как огорчены фанаты клубов, которые не вышли в финал. Отдыхайте, ребят. Набирайтесь сил перед другими турнирами», – написал президент «БроукБойз».

 

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