Дмитрий Тарасов: «Амиран осваивается в медиафутболе. У нас много идей, планов и крутых проектов»

Дмитрий Тарасов анонсировал совместные проекты «Родины Медиа» с Амираном Сардаровым.

– Давай начнем с того, что он вернулся в Россию и хочет здесь опять снимать, развиваться и что-то искать. Мы с ним пересекались два раза, общались.

У нас много идей, планов и крутых проектов. Амиран осваивается в медиафутболе. Есть такая информация… В ближайшее время мы что-то совместное сделаем, может.

– Он будет как участник команды или просто как медиалицо, которое будет дружить и поддерживать?

– Он будет и то, и другое. Амиран, я больше ничего не буду говорить! Обещаю! – сказал полузащитник « ».