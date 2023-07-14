Дмитрий Тарасов: «Амиран осваивается в медиафутболе. У нас много идей, планов и крутых проектов»

Теги Дмитрий Тарасов Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов анонсировал совместные проекты «Родины Медиа» с Амираном Сардаровым.

– Давай начнем с того, что он вернулся в Россию и хочет здесь опять снимать, развиваться и что-то искать. Мы с ним пересекались два раза, общались.

У нас много идей, планов и крутых проектов. Амиран осваивается в медиафутболе. Есть такая информация… В ближайшее время мы что-то совместное сделаем, может.

– Он будет как участник команды или просто как медиалицо, которое будет дружить и поддерживать?

– Он будет и то, и другое. Амиран, я больше ничего не буду говорить!  Обещаю! – сказал полузащитник «Родины Медиа».

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