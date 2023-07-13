«Если сборная будет по серьезке играть, укатает просто в ноль». Форзарезор о возможном матче сборной России против медиафутбольной команды

Форзарезор считает, что матч сборной России и медиафутбольной команды возможен.

«Я думаю, такой матч может состояться с подачи РФС. Им потенциально было бы это интересно в контексте футбольного праздника. Если бы это было как матч «Амкала» с «Динамо» на «ВТБ Арене», я бы кайфовал.

Как «Динамо» еще это оформили – общая атмосфера матча НФЛ. Музыка, люди приходят, куражатся, хотя аудитория разношерстная. Сначала концерт, потом сам матч, еще Овечкин играл. Все мне казалось кайфанули.

И если что-то подобное, то я думаю, это имеет место быть, хотя я думаю сборной это нахер не надо. Если сборная будет по серьезке играть, укатает просто в ноль», – рассказал полузащитник «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.