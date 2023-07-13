«Если сборная будет по серьезке играть, укатает просто в ноль». Форзарезор о возможном матче сборной России против медиафутбольной команды

Теги Сборная России по футболу Амкал Winline Медиалига Форзарезор Медиафутбол

Форзарезор считает, что матч сборной России и медиафутбольной команды возможен.

«Я думаю, такой матч может состояться с подачи РФС. Им потенциально было бы это интересно в контексте футбольного праздника. Если бы это было как матч «Амкала» с «Динамо» на «ВТБ Арене», я бы кайфовал.

Как «Динамо» еще это оформили – общая атмосфера матча НФЛ. Музыка, люди приходят, куражатся, хотя аудитория разношерстная. Сначала концерт, потом сам матч, еще Овечкин играл. Все мне казалось кайфанули.

И если что-то подобное, то я думаю, это имеет место быть, хотя я думаю сборной это нахер не надо. Если сборная будет по серьезке играть, укатает просто в ноль», – рассказал полузащитник «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

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4 комментария

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Усатая Козляра
у этих клоунов есть имена фамилии?
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Подкат Пенальтьевич
Сольют даже медиафутболистам
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Dj_dale
Ответ Усатая Козляра
у этих клоунов есть имена фамилии?
У этого набора букв ещё и профиль есть на спортсе, с фотографией. Заслужил спортивными достижениями, видимо.
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Этот Райола хочет денег
"если будут по серьезке играть"- в футбик, то как старшаки уделают малых, чисто на технику пробьют голешников пять пацики!
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