«Уверен, Кузяев получит бешеный опыт». Форзарезор о переходе Кузяева в «Гавр»

Форзарезор высказался о переходе Далера Куяева в «Гавр» .

«Серьезно? Я первый раз об этом слышу. Офигеть! Я очень удивлен.

Я посмотрел интервью Смолова у Нобеля, там был сегмент про российских футболистов, которые когда-то могли уехать, но не уехали. Уверен, Кузяев получит бешеный опыт. Для обывателя, если это не «ПСЖ» или «Марсель», то типа: «Куда он уехал? В какую помойку?» А на деле там другие специалисты.

Я еще с Оздоевым интервью посмотрел. Он тоже не в «Галатасарае» играет в Турции, но говорит, что другим футболистом себя ощущает. За Далера я рад, но очень удивлен. Особенно круто, что в наше время российский футболист может поехать играть в Европу», – рассказал полузащитник «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.