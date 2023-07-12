«Уверен, Кузяев получит бешеный опыт». Форзарезор о переходе Кузяева в «Гавр»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Амкал Winline Медиалига Форзарезор Медиафутбол

Форзарезор высказался о переходе Далера Куяева в «Гавр» .

«Серьезно? Я первый раз об этом слышу. Офигеть! Я очень удивлен.

Я посмотрел интервью Смолова у Нобеля, там был сегмент про российских футболистов, которые когда-то могли уехать, но не уехали. Уверен, Кузяев получит бешеный опыт. Для обывателя, если это не «ПСЖ» или «Марсель», то типа: «Куда он уехал? В какую помойку?» А на деле там другие специалисты.

Я еще с Оздоевым интервью посмотрел. Он тоже не в «Галатасарае» играет в Турции, но говорит, что другим футболистом себя ощущает. За Далера я рад, но очень удивлен. Особенно круто, что в наше время российский футболист может поехать играть в Европу», – рассказал полузащитник «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

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8 комментариев

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Gin022
А кто это?
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Сергей Пацаваца
Какое важное мнение кого-то (нет)
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Фут.Боль
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: Переход Кузяева прокомментировал Форзарезор.
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Александр Смирнов
очередной блогер-недофутболист высказался....
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igls54
Если кто не в курсе, Санкт-Петербург и Гавр - города-побратимы
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alexis2020
Ответ igls54
Если кто не в курсе, Санкт-Петербург и Гавр - города-побратимы
Тольятти оказывается тоже город-побратим Гавра
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