Дмитрий Егоров: «Олимпиада спокойно проживет без нас. Как и мы без нее»

Дмитрий Егоров призвал создать альтернативу Олимпийским играм.

«России на Олимпиаде не будет.

И Олимпиада спокойно проживет без нас. Как и мы без нее. Создавайте свои внутренние соревнования, чиновники. И публика будет ими также интересоваться, как интересуется Медиалигой в том числе.

Собственную импотенцию Олимпиадой, где за тебя все сделают, не заменишь», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».