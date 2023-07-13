Дмитрий Егоров: «Олимпиада спокойно проживет без нас. Как и мы без нее»
Дмитрий Егоров призвал создать альтернативу Олимпийским играм.
«России на Олимпиаде не будет.
И Олимпиада спокойно проживет без нас. Как и мы без нее. Создавайте свои внутренние соревнования, чиновники. И публика будет ими также интересоваться, как интересуется Медиалигой в том числе.
Собственную импотенцию Олимпиадой, где за тебя все сделают, не заменишь», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
бгг
а когда узнал, что наши в элэй не едут - плакал, чивоуштам
поэтому таких егоровых сейчас - ненавижу, они предатели спорта, кмк
вывернули жизнь наизнанку, чивоуштам
бгг
Что вот значит " чиновники сделайте"? Сделай ты, если считаешь, что люди будут смотреть на аналог олимпийских игр, только с российскими спортсменами. Или он так, чисто к бюджету присосаться вздумал?
А вот люди, которые с детства шли к мечте хотя бы выступить на Олимпиаде, его не поймут никогда
особенно подобным себя утешают пенсы и патриоты, когда, глядя в сумеречное окно, грызут сухарь, запивают водопроводной водой из граненого стакана и напевают: "как упоительны в России вечера... ха-ха... и хруст французской булки"...
Последние Олимпиады вообще не смотрю в основном.
Только забеги на 100 метров, финал баскетбола, и финал супертяжелых в боксе.