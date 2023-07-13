Дмитрий Егоров: «Олимпиада спокойно проживет без нас. Как и мы без нее»

Теги Олимпиада-2022 Олимпиада-2026 Дмитрий Егоров Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Егоров призвал создать альтернативу Олимпийским играм.

«России на Олимпиаде не будет.

И Олимпиада спокойно проживет без нас. Как и мы без нее. Создавайте свои внутренние соревнования, чиновники. И публика будет ими также интересоваться, как интересуется Медиалигой в том числе.

Собственную импотенцию Олимпиадой, где за тебя все сделают, не заменишь», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

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24 комментария

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А ты?
Мы тоже проживем без Егорова на спортсе…
+67
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+63
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Anna
Популизм.Никому не сдались эти внутренние соревнования, как не кричи, что они престижнее всяких там ОИ
+29
-4
+25
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окечуква
Егоров к Олимпиаде имеет еще меньше отношения чем к футболу. То есть, никакое с минусом. Зачем публиковать эту шариковщину не очень понятно.
+26
-2
+24
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Счастье жить
спасибо спортсру, что знакомит нас с новостями ни о чем, неизвестно от кого, чивоуштам

бгг
+9
-3
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Счастье жить
Ответ Злобный Конь
Комментарий удален модератором
а я ждал ОИ-80, каждый день считал,

а когда узнал, что наши в элэй не едут - плакал, чивоуштам

поэтому таких егоровых сейчас - ненавижу, они предатели спорта, кмк

вывернули жизнь наизнанку, чивоуштам

бгг
+8
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Forza
Егор не очень умный парень, если будучи президентом медиафутбольного клуба, не догадался, что медиалига - частная, а не государственная.

Что вот значит " чиновники сделайте"? Сделай ты, если считаешь, что люди будут смотреть на аналог олимпийских игр, только с российскими спортсменами. Или он так, чисто к бюджету присосаться вздумал?
+5
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+5
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Caniball
Ответ А ты?
Мы тоже проживем без Егорова на спортсе…
И без его комментариев по поводу и без него.
+5
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velesss
господи кто это такой - Егоров и что это за спорт медиа футбол? Видимо скоро выскажется президент клуба по медиа онанизму из жмеринки и спортсру об этом будет писать..
+4
0
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Sport Girl
Без Егорова точно и мы, и Олимпиада проживем.
А вот люди, которые с детства шли к мечте хотя бы выступить на Олимпиаде, его не поймут никогда
+3
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YOKODZUMA
Ответ Forza
Егор не очень умный парень, если будучи президентом медиафутбольного клуба, не догадался, что медиалига - частная, а не государственная. Что вот значит " чиновники сделайте"? Сделай ты, если считаешь, что люди будут смотреть на аналог олимпийских игр, только с российскими спортсменами. Или он так, чисто к бюджету присосаться вздумал?
Не. Так нельзя. Нужно получить от государство сто миллиардов, провести соревнования в усть-пердюйске на которые придут полтора зрителя а потом отчитаться о небывалом успехе
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Pol Belov
самое тупое, что можно сказать это - "мы легко проживем без того, что уже есть, ведь нам это заменит то, чего нет и не будет"...
особенно подобным себя утешают пенсы и патриоты, когда, глядя в сумеречное окно, грызут сухарь, запивают водопроводной водой из граненого стакана и напевают: "как упоительны в России вечера... ха-ха... и хруст французской булки"...
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Ajvengo
Так навалом этих соревнований народов РФ! 2й год прыжки в воду и пляжный вооейбол приходится смотреть. Больше, пожалуйста, не надо соревнований!
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Волька-ибн-Алёша
президентов развелось
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giallo-verde
В истории уже такое было - игры доброй воли. Никакие соревнования не заменят ОИ.
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Aleksandr Baskakov
Глупо ))
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feelthedroom@mail.ru
ЕдимСоль
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Мохнатый55
Собственную импотенцию, ..., не заменишь», – написал Егоров о наболевшем.
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Rumov
Это точно. Спортсменов российских только жалко.
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Барберис
Честно говоря, дело не в Егорове, Олимпиады потеряли свое очарование.

Последние Олимпиады вообще не смотрю в основном.
Только забеги на 100 метров, финал баскетбола, и финал супертяжелых в боксе.
+3
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Сергей Фетисов
Ответ Счастье жить
а я ждал ОИ-80, каждый день считал, а когда узнал, что наши в элэй не едут - плакал, чивоуштам поэтому таких егоровых сейчас - ненавижу, они предатели спорта, кмк вывернули жизнь наизнанку, чивоуштам бгг
Вы из какой страны?Советские спортсмены не поехали на олимпиаду 1984г.в Лос -Анджелес.
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Злобный Конь
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