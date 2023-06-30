Дмитрий Егоров: «Лучшая инвестиция медиафутбольной команды «Зенита» – Федос»

Теги Зенит Амкал Федор Маслов Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Чисто Питер Медиафутбол

Дмитрий Егоров считает, что Федор Маслов подошел бы медиафутбольному клубу «Чисто Питер».

«Лучшая инвестиция нового «Зенита» – Федос. Он в одну харю даст спорному проекту респект, медийку и оттянет химический хейт из «Амкала». Ну и «Амкал» явно будет искать другого вратаря на новый сезон.

Но, учитывая обилие проектов Феди в Москве, платить придется много. Но бабки для «Зенита» не проблема», – написал президент «БроукБойз».

Голкипер «Амкала» является воспитанником СДЮШОР «Зенит» в Санкт-Петербурге, где провел 6 лет, а также заканчивал школу питерского «Локомотива».

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