«Публика рукоплещет Рублеву. Отстранение русских спортсменов – абсолютная глупость и ложь». Егоров об «Уимблдоне»
Дмитрий Егоров считает, что Андрея Рублева проводят овациями после 1/4 финала «Уимблдона».
«Публика «Уимблдона» рукоплещет Андрею Рублеву и точно проводит его овацией после матча, как бы он ни закончился.
Отстранение русских спортсменов – абсолютная глупость, бесполезность и ложь», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Рублев в эти минуты уступает Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Уимблдона», идет четвертый сет.
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