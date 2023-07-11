«Публика рукоплещет Рублеву. Отстранение русских спортсменов – абсолютная глупость и ложь». Егоров об «Уимблдоне»

Дмитрий Егоров считает, что Андрея Рублева проводят овациями после 1/4 финала «Уимблдона».

«Публика « » рукоплещет Андрею Рублеву и точно проводит его овацией после матча, как бы он ни закончился.

Отстранение русских спортсменов – абсолютная глупость, бесполезность и ложь», – написал президент медиафутбольного клуба « ».

Рублев в эти минуты уступает в четвертьфинале «Уимблдона», идет четвертый сет.