«Публика рукоплещет Рублеву. Отстранение русских спортсменов – абсолютная глупость и ложь». Егоров об «Уимблдоне»

Теги Новак Джокович Уимблдон Андрей Рублев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров считает, что Андрея Рублева проводят овациями после 1/4 финала «Уимблдона».

«Публика «Уимблдона» рукоплещет Андрею Рублеву и точно проводит его овацией после матча, как бы он ни закончился.

Отстранение русских спортсменов – абсолютная глупость, бесполезность и ложь», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Рублев в эти минуты уступает Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Уимблдона», идет четвертый сет.

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8 комментариев

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Three Days Grace
Ответ ЮАГ
Так Рублёва и не отстранили..
егоров недалекий, что с него взять)
+14
-1
+13
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ЮАГ
Так Рублёва и не отстранили..
+12
0
+12
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ВладимирНеПутин
Ответ ЮАГ
Так Рублёва и не отстранили..
На Уимблдон 2022 не допустили тех, кто представляет Россию и Белоруссию. И он говорит, что в целом, отстранение в других видах спорта - это глупость
+5
-1
+4
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Ничего Смешного
Егоров очередную ересь выдал. Милославского цитату нельзя вставить…
+6
-3
+3
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Макс Марин
Лучше бы промолчал
+2
0
+2
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ZWer66
А кто это
0
0
0
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