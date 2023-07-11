Джокович о Рублеве: «Очень активно включается в игру, стонет. Немного пугает соперников по ту сторону сетки»

Новак Джокович прокомментировал четвертьфинал «Уимблдона» против Андрея Рублева.

«Фантастический игрок, один из лучших форхендов в туре. Очень активно включается в игру, стонет. Немного пугает соперников по ту сторону сетки.

Потрясающий парень, отличный человек. Как никто работает, чтобы стоять в топ-10, находится там уже несколько лет. Один из самых стабильных на всех покрытиях. Я его очень уважаю.

Меня немного удивило, что он никогда не был в полуфинале «Большого шлема». Конечно, это его мотивирует и вдохновит на то, чтобы показать максимум.

Посмотрим, что произойдет. Тактически нужно будет готовиться не так, как на Хуркача. У него не такая мощная подача, но руки быстрее, очень мощная игра на задней линии.

Надеюсь восстановиться и подойти к матчу как можно более свежим».