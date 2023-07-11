Джокович о Рублеве: «Очень активно включается в игру, стонет. Немного пугает соперников по ту сторону сетки»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Новак Джокович прокомментировал четвертьфинал «Уимблдона» против Андрея Рублева.

«Фантастический игрок, один из лучших форхендов в туре. Очень активно включается в игру, стонет. Немного пугает соперников по ту сторону сетки. 

Потрясающий парень, отличный человек. Как никто работает, чтобы стоять в топ-10, находится там уже несколько лет. Один из самых стабильных на всех покрытиях. Я его очень уважаю. 

Меня немного удивило, что он никогда не был в полуфинале «Большого шлема». Конечно, это его мотивирует и вдохновит на то, чтобы показать максимум. 

Посмотрим, что произойдет. Тактически нужно будет готовиться не так, как на Хуркача. У него не такая мощная подача, но руки быстрее, очень мощная игра на задней линии. 

Надеюсь восстановиться и подойти к матчу как можно более свежим».

16 комментариев

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Матвей Суицидин
у Рублева перед Джоковичем на БШ коленки начинают трястись (впрочем, не только у него) и вместо того, чтобы выдать максимум так как нечего терять, Андрей выдаёт минимум и закономерные 0-3
+15
-1
+14
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Сергей Носков
Ноле, да можешь вообще не готовиться, Рублёв у тебя здесь не выиграет. До твоего сорокалетия точно.
+17
-6
+11
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nolan_90
И также активно выключается(
+8
-1
+7
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dedpihto59
Андрея уважаю, но Новака люблю больше🤷‍♀️‼️
+7
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+6
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Радость Ди Мария
Ответ Arti22
Настолько всё понятно, что его уже до игры тролит🤣
Весело тролльнул про стоны.
+3
0
+3
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mamapapaya
Нечего готовиться, играй как всегда. Грузи бх, вынуждай забегать
+6
-4
+2
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Arti22
Настолько всё понятно, что его уже до игры тролит🤣
+3
-1
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sfrrrR
Юзер Инок по традиции успел удалить свой коммент (как только увидел, спрятавшись в кустах, что на него набегают минусы), но я его скопировал - "Всегда болею за Джоковича, но сегодня, конечно, за Рублева!". А скопировал я - потому что писал ответ на него.

Плюcoдрoчeры - такой забавный народ.
+4
-2
+2
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Радость Ди Мария
Удивлюсь, если Андрей не засуетится и не утонет в НО.
И соответственно достойно зацепит сет. Новаче вряд ли что дарить будет.
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Радость Ди Мария
Ответ Сергей Носков
Ноле, да можешь вообще не готовиться, Рублёв у тебя здесь не выиграет. До твоего сорокалетия точно.
Издеваешься? Император точно не будет до сороковника агонизировать, чтоб с баранками отлетать.
+2
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Istianoff
Ответ sfrrrR
Юзер Инок по традиции успел удалить свой коммент (как только увидел, спрятавшись в кустах, что на него набегают минусы), но я его скопировал - "Всегда болею за Джоковича, но сегодня, конечно, за Рублева!". А скопировал я - потому что писал ответ на него. Плюcoдрoчeры - такой забавный народ.
Он просто трус
+2
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ekaterina_)))
А ещё Алькараса по …) Андрей весёлый, да))
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Павел павел
посыл такой Сербы и Русские братья на век но выиграю я))
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sashati
Спецы местные молодцы - сливают Андрея. Но будем верить в интригу, это же теннис!
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Welshman09
Джокович о Рублёве: «Очень активно включается в игру, стонет. Немного пугает соперников по ту сторону сетки. Но ни малейшей опасности для меня не представляет.»
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