Джокович о матче с Рублевым: «Он хочет впервые выйти в полуфинал «Шлема». Надеюсь, этого не произойдет»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Новак Джокович прокомментировал матч с Андреем Рублевым в 1/4 финала «Уимблдона».

«У него не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно ее держит. Один из лучших форхендов в туре.

Я не буду слишком много говорить о тактике, простите. Оставлю ее при себе (улыбается).

Рублев уже давно в топ-10, хочет впервые выйти в полуфинал «Шлема». Надеюсь, этого не произойдет».

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17 комментариев

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Даниил Александров
Сказал так, будто хочет, чтобы рублев вообще никогда в жизни не прошел в 1/2
+26
-2
+24
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zzzeeerrrooo
Ответ Евгений Мамыкин
Если Рублев справится с психологией и не будет мандраже, то у Джоковича могут возникнуть серьезные проблемы.
ага конечно
+7
-1
+6
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Marik5
Новаку удачи и победы!!!!!!
+3
0
+3
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Vale1
Ответ Даниил Александров
Сказал так, будто хочет, чтобы рублев вообще никогда в жизни не прошел в 1/2
Есть такое. Добавил бы "сейчас" или что-то типа этого, придраться было бы не к чему. А так вряд ли, конечно, он имел в виду именно это, с Андреем у Новака вроде хорошие отношения за пределами корта)
+4
-1
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Новак 10 лет не проигрывает на центральном корте. Он победил за это время всех, кого только можно было. Он идет на 91 победу на Уимблдоне, 33-ю подряд с 2018 года
+3
-2
+1
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tanya_1111
Ответ Andrej Trubacs
Дурака то какого включает...зная ,что Рубль и сета не возьмет
Может быть просто игроков уважает.
+1
0
+1
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Евгений Мамыкин
Если Рублев справится с психологией и не будет мандраже, то у Джоковича могут возникнуть серьезные проблемы.
+2
-2
0
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Дмитрий Маховиков
Думаю, Рублев заберет один сет. Он очень хорошо подает на Уимблдоне, за пять сетов Бублик не сделал ни одного брейка. Матч, конечно, будет за НД
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Юрий Шептухин
Что, там у Рубля с подачей если как у Гуркача , то шансы есть ....на 1 сет.
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Ржавый пароход
Нашим бы сесть вечером за стаканом лимонада и обсудить, как с кем играть в четвертьфиналах.
Шансы дойти до победы очень высокие.
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tanya_1111
Ответ zzzeeerrrooo
ага конечно
)))
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Vale1
Ответ costa0545
А я наоборот, надеюсь, что в этот раз Рублёв пройдёт Джокера, у него всё для этого есть)))
Как говорится, надо верить в лучшее, а готовиться к худшему.
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