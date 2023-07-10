Джокович о матче с Рублевым: «Он хочет впервые выйти в полуфинал «Шлема». Надеюсь, этого не произойдет»

Новак Джокович прокомментировал матч с Андреем Рублевым в 1/4 финала «Уимблдона».

«У него не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно ее держит. Один из лучших форхендов в туре.

Я не буду слишком много говорить о тактике, простите. Оставлю ее при себе (улыбается).

Рублев уже давно в топ-10, хочет впервые выйти в полуфинал «Шлема». Надеюсь, этого не произойдет».

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