Кураньи о медиафутболе в России: «Я своими глазами убедился, насколько это глобальное явление»

Кевин Кураньи высказался о развитии медиафутбола в России.

– Кевин, как вам атмосфера здесь, на МКС?

– Прекрасная атмосфера, достаточно большое количество болельщиков, они очень громкие. Отличная игра, единственное, чего не хватает – забитых голов.

– Из тех команд, которые играют сейчас – « » и 2Drots – какая вам больше нравится?

– Вы знаете, очень хорошая команда 2Drots. Хорошие и качественные игроки. Но сегодня игра пока складывается на равных.

– Все видели ваши фотографии в футболке FC Bus, все ждут вашего выхода. Есть ли шансы, что вы сегодня сыграете?

– Гатагов – мой хороший друг. Мы с ним играли в своем время в «Динамо». Он подготовил для меня майку FC Bus. И кто знает, как будет в будущем.

– Когда вы фотографировались с этой майкой вы знали, что такое медиафутбол в России?

– Да, я встречался с ребятами, которые участвуют в медиафутболе. Также у нас была возможность играть в Штутгарте.

Сейчас я своими глазами убедился, насколько это глобальное явление, – сказал экс-игрок « », « » и сборной Германии в прямой трансляции игры МКС-2023 на «Матч ТВ».

Ранее Кевин сообщил, что сыграет за FC Bus Алана и в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023 против ФК «Деньги». Но позже сказал, что сможет только пробить пенальти, но не выйдет на поле из-за проблем с коленом.