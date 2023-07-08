Кураньи о медиафутболе в России: «Я своими глазами убедился, насколько это глобальное явление»

Теги Шальке Кевин Кураньи премьер-лига Россия Динамо Москва Алан Гатагов Сослан Гатагов Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз FC Bus Медиафутбол

Кевин Кураньи высказался о развитии медиафутбола в России.

– Кевин, как вам атмосфера здесь, на МКС?

– Прекрасная атмосфера, достаточно большое количество болельщиков, они очень громкие. Отличная игра, единственное, чего не хватает – забитых голов.

– Из тех команд, которые играют сейчас – «БроукБойз» и 2Drots – какая вам больше нравится?

– Вы знаете, очень хорошая команда 2Drots. Хорошие и качественные игроки. Но сегодня игра пока складывается на равных.

– Все видели ваши фотографии в футболке FC Bus, все ждут вашего выхода. Есть ли шансы, что вы сегодня сыграете?

– Гатагов – мой хороший друг. Мы с ним играли в своем время в «Динамо». Он подготовил для меня майку FC Bus. И кто знает, как будет в будущем.

– Когда вы фотографировались с этой майкой вы знали, что такое медиафутбол в России?

– Да, я встречался с ребятами, которые участвуют в медиафутболе. Также у нас была возможность играть в Штутгарте.

Сейчас я своими глазами убедился, насколько это глобальное явление, – сказал экс-игрок «Динамо», «Шальке» и сборной Германии в прямой трансляции игры МКС-2023 на «Матч ТВ». 

Ранее Кевин сообщил, что сыграет за FC Bus Алана и Сослана Гатаговых в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023 против ФК «Деньги». Но позже сказал, что сможет только пробить пенальти, но не выйдет на поле из-за проблем с коленом.

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8 комментариев

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werowolf-gears
Как поставить блок на новости об этом явлении?
+14
-2
+12
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Александр Зубков
Ответ werowolf-gears
Как поставить блок на новости об этом явлении?
Да пофигу. Можно не читать. И уж тем более не комментировать. Но у нас не получилось.
+5
0
+5
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ЕгориЙ
Спортс сам и призывает других фапать на клоун-лигу . Ну-ну.
+2
0
+2
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werowolf-gears
Ответ Александр Зубков
Да пофигу. Можно не читать. И уж тем более не комментировать. Но у нас не получилось.
Первый или второй раз отписался про эту шляпу. Просто ее нереально много
+1
0
+1
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Ничего Смешного
Я попытался жене объяснить что это такое и зачем надо и как играют… она не поняла кто и зачем это смотрят.
0
0
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Александр Зубков
Ответ werowolf-gears
Первый или второй раз отписался про эту шляпу. Просто ее нереально много
Самое страшное, что многим это интересно.
0
0
0
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