Кураньи о медиафутболе в России: «Я своими глазами убедился, насколько это глобальное явление»
Кевин Кураньи высказался о развитии медиафутбола в России.
– Кевин, как вам атмосфера здесь, на МКС?
– Прекрасная атмосфера, достаточно большое количество болельщиков, они очень громкие. Отличная игра, единственное, чего не хватает – забитых голов.
– Из тех команд, которые играют сейчас – «БроукБойз» и 2Drots – какая вам больше нравится?
– Вы знаете, очень хорошая команда 2Drots. Хорошие и качественные игроки. Но сегодня игра пока складывается на равных.
– Все видели ваши фотографии в футболке FC Bus, все ждут вашего выхода. Есть ли шансы, что вы сегодня сыграете?
– Гатагов – мой хороший друг. Мы с ним играли в своем время в «Динамо». Он подготовил для меня майку FC Bus. И кто знает, как будет в будущем.
– Когда вы фотографировались с этой майкой вы знали, что такое медиафутбол в России?
– Да, я встречался с ребятами, которые участвуют в медиафутболе. Также у нас была возможность играть в Штутгарте.
Сейчас я своими глазами убедился, насколько это глобальное явление, – сказал экс-игрок «Динамо», «Шальке» и сборной Германии в прямой трансляции игры МКС-2023 на «Матч ТВ».
Ранее Кевин сообщил, что сыграет за FC Bus Алана и Сослана Гатаговых в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023 против ФК «Деньги». Но позже сказал, что сможет только пробить пенальти, но не выйдет на поле из-за проблем с коленом.
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