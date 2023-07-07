Кураньи сыграет за FC Bus Гатаговых. Он на русском языке объявил это: «Моя новая команда»

Кевин Кураньи сыграет за FC Bus на BetBoom МКС-2023.

«Спасибо, Алан, это моя новая команда – FC Bus. Завтра выйду. Спасибо», – сказал экс-форвард «Динамо» и « ».

«Я только коуч. Я сыграю одну минуту», – добавил немец.

FC Bus – медиафутбольная команда братьев и Сослана Гатаговых. Алан играл вместе с в « », они общаются с тех пор.

8 июля FC Bus сыграет в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023 против ФК «Деньги».