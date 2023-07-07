Кураньи сыграет за FC Bus Гатаговых. Он на русском языке объявил это: «Моя новая команда»
Кевин Кураньи сыграет за FC Bus на BetBoom МКС-2023.
«Спасибо, Алан, это моя новая команда – FC Bus. Завтра выйду. Спасибо», – сказал экс-форвард «Динамо» и «Шальке».
«Я только коуч. Я сыграю одну минуту», – добавил немец.
FC Bus – медиафутбольная команда братьев Алана и Сослана Гатаговых. Алан играл вместе с Кураньи в «Динамо», они общаются с тех пор.
8 июля FC Bus сыграет в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023 против ФК «Деньги».
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