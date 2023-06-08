Курс Goody по распальцовкам купили 500 человек. Он стоил 100 рублей

Теги деньги ахахаха Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Goody рассказал, сколько человек купили его курс по распальцовкам.

 «Это был стеб над инфобизнесом. Прикол в том, что люди реально покупали.

 Курс стоил 100 рублей. Его купили примерно 500 человек. Эти люди купили ссылку на ролик в ютубе с 5-летним школьником. Он там 30 секунд что-то делает с пальцами.

 И в комментариях там пишут: «Что за #####, я за это деньги отдал, верните 100 рублей, Гуди ######». Смешно», – рассказал президент GOATS.

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