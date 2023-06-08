Курс Goody по распальцовкам купили 500 человек. Он стоил 100 рублей

Goody рассказал, сколько человек купили его курс по распальцовкам.

«Это был стеб над инфобизнесом. Прикол в том, что люди реально покупали.

Курс стоил 100 рублей. Его купили примерно 500 человек. Эти люди купили ссылку на ролик в ютубе с 5-летним школьником. Он там 30 секунд что-то делает с пальцами.

И в комментариях там пишут: «Что за #####, я за это деньги отдал, верните 100 рублей, Гуди ######». Смешно», – рассказал президент .