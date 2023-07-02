Салим: «3-е место для «Амкала» удовлетворительный результат. Сейчас мы сравнялись с 2D, а может, стали поинтереснее»

Салим считает удовлетворительным третье место «Амкала» в Winline Медиалиге.

В матче за третье место команда Германа обыграла « » (1:0).

«Думаю, третье место для «Амкала» скорее удовлетворительный результат, чем нет. Объясню, почему.

В прошлом году мы вылетели в 1/4 («Амкал» проиграл 2D – 3:4 в МФЛ-2 – Sports.ru). Могу сказать, что мы были, действительно, послабее соперника. А сейчас мы сравнялись, а может, были и поинтереснее 2Drots.

Не буду такие громкие слова говорить, потому что все-таки мы им проиграли. После драки кулаками не машут. Скажу так, мы сильно подравнялись и дали настоящий бой. Им было сложно. Они это признают.

Сезон скорее удовлетворительный, чем нет», – сказал полузащитник « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.