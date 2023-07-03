Николай Осипов: «15 октября – окончание МФЛ-4. Потом я хочу международную историю и участие чемпиона лиги в зимних кубках РПЛ и ФНЛ»

Николай Осипов рассказал о планах Winline Медиалиги на будущее.

«15 октября – окончание МФЛ-4. Потом я хочу международную историю – это первое. Второе: у нас будет два больших турнира, которые имеют профессиональный подтекст, где организаторы хотят видеть команды МФЛ. Это зимние кубки ФНЛ и РПЛ.

Мы хотим победителя следующего сезона по принципу уайлд-кард позвать играть где-нибудь ОАЭ с командами РПЛ», – сказал президент Медиалиги.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон МФЛ стартует 19-20 августа.