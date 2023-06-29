«Глава Медиалиги должен быть вице-президентом РФС. Он привык коммерчески зарабатывать деньги и коммерчески тратить». Гурцкая об Осипове

Тимур Гурцкая считает, что РФС должен назначить вице-президентом главу МФЛ Николая Осипова.

«Глава Медиалиги Николай Осипов должен быть вице-президентом . Чем быстрее, тем лучше.

Он человек, который привык коммерчески зарабатывать деньги и коммерчески их тратить. Он может помочь.

Он точно завязнет в системе, к сожалению, система съест все, но, по крайней мере, попытается существовать на деньги, привлеченные извне, а не просто тратить средства, спущенные сверху.

Ребят, которые делают Winline Медиалигу, давно надо привлекать», – сказал футбольный агент.